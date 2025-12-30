България

Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие

30 декември 2025, 10:33
Желязков: С ръст от над 3% на икономиката България е в топ 5 на държавите в ЕС
Б ългария приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд евро, с ръст от над 3% на икономиката - в топ 5 на държавите на ЕС. Отдавна не сме най-бедната страна по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Изпълнихме ангажиментите си. С тези думи откри заседанието на Министерския съвет премиерът в оставка Росен Желязков, съобщи NOVA.

"С 0,6% намалява коефицентът на безработицата. Измина една динамична, сложна и важна година. Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия и разнообразни виждания за развитието на страната, с висока степен на консенсус и на доверие между партньорите", обобщи той. 

По думите на премиера в оставка парламентарната подкрепа е била динамична. "Правителството се държеше и работеше като програмно, макар че изглеждаше политическо. То имаше няколко цели - финансова стабилизация и възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентноспособността на икономиката и влизане в еврозоната. Всички тези ангажименти са изпълнени. Когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, не ние трябва да отбелязваме резултатите, а всички, които имат обективен поглед върху политическата конюктура и постигнатото през 2025 г. Обществото положи усилия, а тристранният диалог беше възстановен. Получавахме подкрепа, независимо от сложните политически процеси. Външната и вътрешната политическа среда беше сложна", коментира Желязков. 

Той подчерта, че няма друго правителство, преминало през 6 вота на недоверие. 

