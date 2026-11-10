Един профил, различни настроения: Как EON превръща избора на съдържание в лично изживяване

В едно семейство телевизията рядко означава едно и също за всички. След дългия работен ден някой иска да се отпусне с филм или сериал, друг търси спортни емоции, а най-малките предпочитат любимите си детски герои. Предизвикателството невинаги е липсата на съдържание, а намирането на точното заглавие сред многото възможности.

С обновената си платформа EON Vivacom поставя акцент именно върху това: по-лесно откриване на съдържание, персонализирани препоръки и профили, които отразяват интересите на всеки член на семейството. EON обединява телевизията и стрийминга в една среда, като предлага видеотека с над 30 000 заглавия. Платформата се използва на повече от 1,5 милиона устройства в България, а новите функции и подобрения са достъпни за всички клиенти на Vivacom независимо от абонаментния им план. Идеята е проста: вместо да прекарваме време в търсене, да откриваме по-бързо онова, което действително ни се гледа.

Източник: Vivacom

Един дом, различни профили и предпочитания

Едно от най-големите предимства на новата платформа е възможността всеки член на семейството да притежава свой EON профил. Това означава, че телевизионното изживяване се адаптира изцяло към навиците и вкусовете на конкретния човек. Благодарение на усъвършенствания изкуствен интелект, платформата бързо анализира предпочитанията и започва да предлага все по-подходящи филми, сериали и тематични селекции.

Представете си обичайната вечер у дома. Един от членовете на семейството предпочита криминални сериали, друг обича документални филми, а децата вече знаят кои са любимите им анимации. В общ телевизионен профил тези интереси лесно могат да се смесят. Препоръките стават по-малко точни, а намирането на следващото заглавие изисква повече време. Индивидуалните профили решават този проблем и запазват личните предпочитания на всеки.

Резултатът е по-малко време в безкрайно превъртане и чудене какво да гледаме, и повече време за качествено съдържание, което действително ни интересува. Независимо дали става дума за сутрешен преглед на новините, следобедно анимационно филмче или дългоочакван сериал вечер след работа, всеки получава свои собствени препоръки и бърз достъп до любимите си неща.

Платформата се грижи и за най-малките зрители, като предлага прецизна защита за цялото семейство. Родителите вече могат да разчитат на детайлно организирани възрастови ограничения – от 4 до 18 години, разделени в интервали от две години. Съчетани с детските профили, защитата с ПИН код и възможностите за заключване, те изграждат напълно сигурна среда, съобразена с възрастта и развитието на всяко дете.

Източник: Vivacom

По-малко търсене, повече време за гледане

Новият EON разполага и с изцяло преработен интерфейс, който улеснява навигацията и организацията на съдържанието. Хоризонталното движение показва заглавията в избраната тема, а вертикалната навигация преминава през различни категории, жанрове и специално подбрани акценти.

Секции като „В момента по телевизията“, „Спорт по телевизията“, „Любимо в EON“ и „Препоръчано за теб“ дават различни отправни точки според настроението и интересите ни. Ако искаме да гледаме нещо веднага, можем да започнем от текущата телевизионна програма. Ако търсим вдъхновение, препоръките предлагат възможност да открием ново заглавие.

Съществена промяна е, че категориите вече обхващат цялата платформа. Вместо да търсим поотделно в телевизионната програма, ТВ архива и Видеотеката, можем да започнем от това, което ни интересува – филм, сериал, детско предаване, документална продукция или спорт. EON свързва съдържанието от различните си раздели, така че любимото заглавие да бъде по-лесно откриваемо независимо къде се намира.

Подобрено е и търсенето. То вече позволява да откриваме съдържание не само по заглавие, но и по актьор или друга свързана информация. Ако например искаме да гледаме продукция с определен актьор, EON може да покаже различни филми, сериали и предавания с негово участие или озвучаване в рамките на платформата. Гласовото търсене допълнително улеснява процеса, като премахва необходимостта да изписваме заглавията и да преминаваме през множество менюта.

Източник: Vivacom

За спортните фенове – повече контекст към действието

За любителите на спорта EON предлага обновен Sport Mode, който представя спортната информация по-ясно и осигурява по-бърз достъп до ключовите моменти по време на събитието. Зрителят получава допълнителен контекст към срещата, без да откъсва вниманието си от случващото се на екрана.

В комбинация със специалния пакет EON Full+, който включва богата селекция от собствени канали като част от пакета Arena Select, феновете получават всичко необходимо, за да проследят любимите си отбори и дисциплини в пълен детайл.

Източник: Vivacom

Едно изживяване на различни устройства

Персоналното изживяване не е ограничено само до телевизора в хола. EON е достъпен чрез приемници, приложението ЕОN TV Bulgaria за смарт телевизори, смартфони, таблети и уеб версията на eontv.bg. При използване на приложението за умни телевизори, не е необходимо допълнително оборудване или посещение от техник. Гледането може да започне веднага след активирането му.

В крайна сметка новият EON залага на идеята, че доброто телевизионно изживяване не се измерва единствено с броя на наличните заглавия. Важни са и начинът, по който ги откриваме, доколко предложенията отговарят на интересите ни и колко лесно всеки у дома може да намери своето съдържание.

С изцяло обновения си интерфейс, прецизни AI препоръки, специализирани профили за малки и големи и мощни инструменти като Sport Mode, новата платформа на Vivacom доказва, че телевизията може да бъде напълно персонализирана, достъпна и изцяло подчинена на нашия индивидуален ритъм на живот.