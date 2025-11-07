Стотици измамени българи за концерт на Миле Китич

М узикален капан излъга стотици българи. Много хора купили билети за концерт на Миле Китич в Габрово през интернет. Цената им е по 60 лева, предаде NOVA.

Според рекламата сръбската суперзвезда трябвало да се появи на сцената в спортната зала “Орловец”. В деня на събитието обаче се оказало, че залата е заключена и празна.

Честито! Концерт няма, а парите ви изгарят!

Два дни по-рано организаторът съобщил, че концертът се отменя, а парите щели да бъдат върнати. Иначе в същия ден Миле Китич гостувал в Горна Оряховица, а не в Габрово.

Абсурдната ситуация стигна и до певеца, който качи видео с обяснение, че става въпрос за лъжа.