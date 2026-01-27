Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

България

П редседателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Срещата между двете ще бъде закрита.

Търси се премиер: Йотова започва консултациите, първа е Рая Назарян

Част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери. Сред отказалите се от поста беше и Рая Назарян.

"Графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен в рамките на утрешния ден". Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в понеделник вечер.

Йотова дава старт на конституционната въртележка: Кой ще поведе следващото служебно правителство?

Президентът подчерта, че ще следва стриктно Конституцията, както винаги е правила президентската институция – не само защото така са подредени длъжностите, с които предстои да се срещне, но и като жест и израз на голямо уважение към Народното събрание в качеството му на основен орган в парламентарната република. По думите ѝ, впоследствие ще се проведат срещи и с останалите институции.

Йотова посочи, че очаква задълбочен и отговорен разговор. „Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и аргументите, с които се отказват“, заяви тя. Според държавния глава част от институциите всъщност са подкрепили конституционните промени, поради което е важно да стане ясно защо преразглеждат позицията си по текстове, които самите те са гласували и предлагали.

„Надявам се на много отговорен разговор, защото целта на служебния кабинет е преди всичко провеждането на нормални и честни избори по правилата, за да може поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес“, каза още президентът.

На въпрос дали страната отива на избори на 19 април, президентът Йотова заяви, че това предстои да бъде преценено, тъй като първо трябва да се види графикът за тази седмица и да се състоят консултациите, включително и с парламентарните групи. По думите ѝ, от разговорите за евентуални номинации ще зависи и характерът на последващите срещи с политическите сили.

„В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо дали съм съгласна с направените конституционни промени и как ги оценява институцията, да бъде формален“, подчерта още президентът Илияна Йотова.

След като бъде назначен нов служебен премиер, ще бъде оповестена и датата на изборите. По Конституция основната задача на служебното правителство е да организира и проведе избори в срок до два месеца от назначаването му.

Това означава, че вотът може да бъде насрочен и по-рано от този максимален срок.

Източник: NOVA, БТА - Николета Василева, Йоана Христова    
