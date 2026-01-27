Мъж загина на място, блъснат от кола на Околовръстното в Ямбол

В ъзрастен мъж загина на място при тежък инцидент на южния околовръстен път на Ямбол, потвърди говорителят на ОДМВР Татяна Павлова. Трагедията се е разиграла около 07:00 часа във вторник.

По първоначални данни 56-годишна жена, управлявала лек автомобил „Тойота“, е връхлетяла върху пешеходеца, докато той е пресичал платното. Въпреки че пробите на водачката за алкохол и наркотици са отрицателни, ударът е бил фатален.

Това става ясно от информация на кореспондента на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

Полиция регулира трафика в района, докато текат огледи на местопроизшествието.

Инцидентът на „Ал. Стамболийски“

Пътният хаос в Ямбол започна още в неделя вечерта, когато 27-годишна шофьорка предизвика друг кървав сблъсък. Жената е помела двама мъже, стоящи до паркирано такси на ул. „Александър Стамболийски”.

Дрегерът е отчел над 1,2 промила алкохол в кръвта на виновната водачка. Единият от пострадалите е с фрактура на китката, а вторият е с множество натъртвания по тялото. Работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.