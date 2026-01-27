Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

С еверна Корея е изстреляла днес най-малко две балистични ракети по посока на Японско море, предаде Киодо, като се позова на японското правителство. Южнокорейската армия също потвърди изстрелването на ракетите. (*Видеото е архивно!)

Северна Корея изстреля няколко ракети с малък обсег към Японско море

Според официален представител на правителството ракетите не са паднали в специалната икономическа морската зона на Япония.

Япония, Южна Корея и САЩ анализират техния полет.

КНДР изстреля ракети: Никога повече преговори с Юга

Съветът на началник-щабовете на Южна Корея съобщи, че военните са засекли няколко неидентифицирани обекта, изстреляни от район в северната част на Пхенян около 15:50 ч. (09:50 ч. българско време).

„Нашите военни са засилили наблюдението и бдителността в подготовка за допълнителни изстрелвания и поддържат пълна готовност“, се казва в съобщението.

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

На 4 януари Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети от район близо до столицата Пхенян по посока на Японско море.

Официалната агенция КЦТА съобщи на следващия ден, че страната е провела успешни тестове на няколко хиперзвукови ракети.