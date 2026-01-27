Свят

Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море

Анализатори посочват, че тази активност цели подобряване на способностите за прецизни удари

Обновена преди 1 час / 27 януари 2026, 10:42
Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

След почти две десетилетия преговори: ЕС и Индия сключиха историческо споразумение

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

С еверна Корея е изстреляла днес най-малко две балистични ракети по посока на Японско море, предаде Киодо, като се позова на японското правителство. Южнокорейската армия също потвърди изстрелването на ракетите. (*Видеото е архивно!)

Северна Корея изстреля няколко ракети с малък обсег към Японско море

Според официален представител на правителството ракетите не са паднали в специалната икономическа морската зона на Япония.

Япония, Южна Корея и САЩ анализират техния полет.

КНДР изстреля ракети: Никога повече преговори с Юга

Съветът на началник-щабовете на Южна Корея съобщи, че военните са засекли няколко неидентифицирани обекта, изстреляни от район в северната част на Пхенян около 15:50 ч. (09:50 ч. българско време).

„Нашите военни са засилили наблюдението и бдителността в подготовка за допълнителни изстрелвания и поддържат пълна готовност“, се казва в съобщението.

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

На 4 януари Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети от район близо  до столицата Пхенян по посока на Японско море.

Официалната агенция КЦТА съобщи на следващия ден, че страната е провела успешни тестове на няколко хиперзвукови ракети.

Източник: БТА/Елена Инджева    
Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Преди 1 ден
Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 29 минути

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно Преди 33 минути

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

Свят Преди 1 час

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 1 час

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

Разкриха истинското име на куклата Кен 65 години по-късно

Любопитно Преди 1 час

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 1 час

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

България Преди 1 час

Според Кирил Борисов част от международните инвеститори все още вярват в това

Снимката е илюстративна

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

България Преди 1 час

Близо 80% от антибиотиците у нас се приемат напразно – как масовото самолечение превръща банални инфекции в смъртоносни заплахи

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 1 час

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Достатъчно зряло ли е човечеството за супер AI</p>

Технологии Преди 2 часа

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

България Преди 2 часа

България пренаписа историята през 2026 г., превръщайки се в световен прецедент: най-високите постове в държавата се заемат едновременно от жени. От „Дондуков“ 2 до Конституционния съд – кои са дамите, в чиито ръце са всички ключове за властта у нас?

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

България Преди 2 часа

Той заяви, че ще се занимава с бизнес

Почина един от най-големите китаристи на рок музиката в България

България Преди 2 часа

Той си е отишъл на 76-годишна възраст

Община Ардино обяви бедствено положение, шест села отново са откъснати от света

България Преди 2 часа

Железобетонния мост над река Арда е бил залят

Катерач покори небостъргача Тайпе 101 без въжета за "срамни" пари

Любопитно Преди 2 часа

„Всъщност, ако го поставите в контекста на масовите спортове, това е срамно малка сума. Знаете, играчите от Мейджър Лийг Бейзбол получават договори за около 170 милиона долара“, сподели Алекс Хонълд

"Пощите не са банки": Координационният център за еврото с призив към гражданите

България Преди 2 часа

Увериха, че остава достатъчно време за смяна на левове в евро

