Сватба след 7 дни и „рециклиран“ годеж: Кейти Прайс се омъжи в Дубай, но истината за съпруга ѝ излезе наяве

Н ов съпруг, същият сценарий: Кейти Прайс се омъжи на пищна церемония в Дубай след едва седем дни романтика, но облаците над „вечната ѝ любов“ вече се събират. Оказа се, че новият мъж до 47-годишния модел – бизнесменът Лий Андрюс, е предложил брак по абсолютно същия начин на друга жена само преди четири месеца. Докато Кейти празнува поредния си „фатален“ избор, феновете вече се питат дали Андрюс не е просто сериен годеник с добре отработен план, пише Daily Mail.

Изненадващата сватба дойде само дни след като бившият бляскав модел обяви деветия си годеж, след скорошната си раздяла с „заслепения“ от изненадата бивш партньор Джей Джей Слейтър , 32-годишен.

Въпреки това, романтичният жест на Лий сега се твърди, че отразява предложението, което той направи на фитнес ентусиастката Алана Пърсивал през септември, след като двамата се срещнаха на плаж в Дубай през май.

На снимка Лий може да се види как предлага брак на Алана в почти идентична обстановка. Освен розови листенца и чаени свещи, изписващи „Ще се омъжиш ли за мен“ на пода на луксозен спа център, както на Алана, така и на Кейти е поднесен букет от рози, увити в една и съща кафява хартия.

Според изданието, Алана, която е пълно копие на Кейти с татуировки, дълги екстеншъни за коса и изкуствен тен , е инвестирала в една от компаниите на Лий.

По-късно се съобщава, че тя е отменила годежа, след като е започнала да се съмнява в намеренията на Лий.

Източник каза пред The ​​Sun на Кейти: „Приятелите ѝ се надяват, че е достатъчно умна, за да постави под въпрос мотивите му.“

Лий живее в Дубай от 21 години и е документирал своя бляскав начин на живот в социалните си медии.

Според профила му в Instagram, той е изпълнителен директор на Aura Group Future Urban Travel 2027, както и „инвеститор в Space X Hybrid Fitness“.

Той е два пъти женен мъж, който твърди, че е мултимилионер - и нарече бившата си съпруга, лична треньорка, „перфектната жена“ само преди 18 месеца.

Преди Лий да зададе въпроса на Кейти, превръщайки го в неин девети годеник, той беше женен няколко години за 41-годишната Дина Таджи, треньорка по здраве и фитнес, родена в Палестина и отгледана в Катар, с която се запозна във фитнес залата в Дубай в началото на 2020 г.

Лий, чиято майка Триш е от малко миньорско градче в Дарбишир, споделила с приятели онлайн, че синът ѝ е сгоден и се похвалила как е направил всичко възможно, за да привлече красавицата, като е спечелил семейството ѝ.

Тя каза, че той е нарекъл Дина „красиво човешко същество“ и „тя е моят човек, обичам я безусловно“.

Лий разкри, че са се влюбили, когато и двамата са били с други партньори, и каза, че се възхищава на „добротата“ на арабската култура и ислямските обичаи, включително постенето по време на Рамадан.

Той също така твърди, че живее в съседство с джамия и е планирал да посети Мека.

Преди по-малко от 18 месеца той се възхищаваше на бившата си втора булка, споделяйки серия от снимки заедно и казвайки на последователите си: „Независимо дали навън или в офиса, с кого споделяш живота си и с кого избираш да си партнираш е свещено. С обич и уважение към тази дама, Дина Таджи.“

Лий, чиято страница в Instagram е пълна със снимки, на които тренира, твърди в бизнес форум, че е отседнал в Дубай във вила с пет спални и я е направил свой дом, защото „културата ме грабна и си помислих, знаете ли какво, има много красиви арабски дами тук“.

Той пише: „Влюбих се в жена, преди всичко в перфектната жена, която познавате, още преди да вляза в царството на исляма и подобни неща.“

„Бях приет от семейството, те са много далновидни. Имат най-красивите сърца, биха помогнали на всеки, независимо от расата или отделната личност.“

„Те са толкова красиви човешки същества наистина, такива са, това е първото нещо, а и аз се влюбих в тях, така че не е като да се влюбих в жена си, аз се влюбих и в семейния пакет.“

След раздялата си с Дина, Лий предложи брак на Алана.

Това се случва, след като Кейти сподели първата снимка с новия си съпруг Лий, само часове след като двойката смая феновете, като се ожени.

Твърди се, че бившата бляскава манекенка е оставила семейството си „напълно ужасено“ от шокиращия си четвърти брак, като се твърди, че се е запознала с бизнесмена само няколко дни преди сватбата.

В неделя вечерта в Instagram Stories Кейти публикува влюбено селфи, на което се гушка с новия си съпруг, и двамата облечени в кожени якета, и с надпис: „Най-щастливите г-н и г-жа“.

Бурната романтика на двойката идва само дни след като стана ясно, че майката на пет деца се е разделила с приятеля си Джей Джей Слейтър след две години връзка.

И 32-годишният Джей Джей също публикува в Instagram профила си в неделя, за да покаже реакцията си на брака на бившата му половинка толкова скоро след раздялата им.

Изпращайки ясен сигнал, че не е притеснен и отвличайки вниманието си от драмата, той позира за селфи без риза пред огледалото на борда на лодка във Флорида, докато едновременно с това се усмихваше широко и показваше знак за мир.

Katie Price's new husband Lee Andrews 'proposed to another woman just four months ago in the SAME way' https://t.co/GpWo721MaI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 26, 2026

Източници съобщиха на Daily Mail, че новината е била пълен шок и за звездата на MAFS UK, който в момента е в Маями със семейството си, докато „лекува разбитото си сърце“.

Миналата седмица Daily Mail разкри, че Кейти е прекратила романса си с Джей Джей, който започна през февруари 2024 г., след като осъзна, че не вижда бъдеще с него.

Запознати твърдят, че пукнатините във връзката им са станали „твърде очевидни, за да бъдат игнорирани“ през последните месеци, въпреки че Кейти е говорила за евентуално дете и двойката е прекарала Коледа заедно.

Източник вече е споделил пред Daily Mail: „Кейти от известно време се съмнява дали Джей Джей е подходящ за съпруг, но се надява тези опасения да избледнеят.“

„Вместо това страховете ѝ само нарастваха и сега тя е приела, че връзката им няма да приключи с четвъртото ѝ излизане до олтара.“

„Джей Джей беше разочарован и вече си е стегнал багажа и се е преместил обратно в дома си в Есекс. Той наистина е виждал бъдеще с Кейти, но изглежда, че тя в крайна сметка е имала съвсем различна гледна точка.“

Междувременно Кейти се свърза с Лий, родом от Манчестър, в социалните мрежи, преди да отлети за Дубай - като семейството ѝ се твърди, че е било „заслепено“ от бурната им романтика.

Обявявайки новината за годежа им, риалити звездата каза, че са си купили брачните халки - нейната диамантена халка Cartier - още преди да се запознаят.

Тя каза пред The ​​Sun : „Как се запознах с Лий беше езотерично, свързахме се, като и двамата проверихме социалните си профили и бързо осъзнахме „уау, това е за мен“... по старомодния начин, първо с думи, които ни плениха и двамата.“

„Това се разви по-дълбоко, тъй като се сближихме още повече в рамките на няколко дни, като си направихме еднакви татуировки, а след това и двамата решихме да купим пръстени един за друг.“

„Всичко това, без дори да се срещнем, оставихме съдбата, но може да се каже, че тя решава. Аз съм толкова щастлива с моя човек, че е също толкова щастлива, колкото и аз. Това, което имаме, дори не са измислили думите.“

Телевизионната личност добави, че Лий „има най-добрата версия“ на себе си.

Въпреки това, източник, близък до семейството, твърди, че те са „напълно ужасени“ от новината.

Източникът добави, че майката на Кейти, Ейми, и петте ѝ деца - Харви, на 23 години, Джуниър, на 20 години, Принцес, на 18 години, Джет, на 12 години, и Бъни, на 10 години - са били оставени в пълно неведение за сватбата ѝ.

Те казаха пред изданието: „Семейството на Кейт е смаяно. Да видя, че се е сгодила след като е отлетяла за Дубай – буквално веднага след като е пристигнала, беше лудост.“

„Фактът, че тя се е омъжила за него на следващия ден, е още по-шокиращ. Никой не знае кой е Лий, не знаят нищо за него.“

Те добавиха, че Кейти „има много въпроси, на които да отговори, когато се прибере у дома“.

Кейти е била сгодена осем пъти и има трима бивши съпрузи - Питър Андре , на 52 години, Алекс Рийд , на 50 години, и Кийрън Хейлър , на 38 години.

Твърди се, че сватбата само е увеличила безпокойството за благосъстоянието на Кейти след драматичната ѝ загуба на тегло.

Миналата седмица феновете умоляваха бившия бляскав модел да потърси помощ, след като беше снимана да изглежда „тревожно слаба“, докато се събира отново с дъщеря си Принцес за пазаруване.

В последния епизод на подкаста си „Шоуто на Кейти Прайс“ тя каза на сестра си Софи, че сега се подлага на изследвания, за да получи отговори на въпроса за скорошната си загуба на тегло.

В реакция на снимките, Кейти каза: „Знам, че изглеждам измършавяла, изглеждам сякаш съм болна – затова утре ще отида на лекар.“

„Не знам колко пъти трябва да казвам на хората: „Да, знам, че отслабнах“ и очевидно има причина, казах го на лекаря. Всички знаем, че се опитваме да оправим всичко и веднага щом разбера, ще уведомя всички.“

Кейти добави: „Просто искам да кача килограми, наистина искам, но просто не го правя. Всички знаят, че ям – ям каквото си поискам, никога не съм имала проблем с това, което ям.“

По-рано в подкаста майката на пет деца разкри, че си е записала час при лекар и е направила кръвни изследвания.

Но в петък тя шокира феновете още повече, като разкри годежа си, а по-късно нарече Лий „моят истински Ричард Гиър“.

Риалити звездата сподели множество снимки, на които позира до море от червени рози, на които пише „Ще се омъжиш ли за мен?“.

Кейти също показа ръката на партньора си, върху която имаше прясна татуировка с нейното име, и разкри, че двамата празнуват с шампанско, ягоди и шоколадова торта.