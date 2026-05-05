Старт на консултациите: Президентът Йотова се среща с парламентарните групи

П резидентът Илияна Йотова ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията. Това съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Според Конституцията

президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

На "Дондуков" 2 Илияна Йотова ще приеме от 10:30 ч. представители на парламентарната група на "Прогресивна България", от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а от 12:30 ч. – представители на групата на "Движение за права и свободи - ДПС".

От 14:00 ч. с държавния глава ще се срещнат от групата на "Демократична България", а от 15:00 ч. – представители на групата на "Продължаваме промяната". В 16:00 ч. представители на парламентарната група на "Възраждане“ ще разговарят с Илияна Йотова.

След края на консултациите президентът Йотова ще направи изявление пред медиите.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. За председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от "Прогресивна България". Конституирани бяха шест парламентарни групи. "Продължаваме промяната" и "Демократична България", които се явиха на изборите в коалиция, регистрираха две отделни парламентарни групи.

"Консултациите ще бъдат проведени с всяка една партия поотделно, както сме правили винаги досега, за да дам възможност на всеки да изкаже своето мнение как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, дали ще имаме нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване", каза Илияна Йотова пред журналисти в Панагюрище на 1 май.

"Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", коментира президентът.