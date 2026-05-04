Очакват ръст на бюджетния дефицит до 1,75 млрд. евро

4 май 2026, 22:23
Източник: БГНЕС

Б юджетен дефицит на касова основа в размер на 1,75 млрд. евро към края на април очакват от българското Министерство на финансите.

На база предварителни данни и оценки към края на четвъртия месец на настоящата година се очаква отрицателното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) да нарасне до 1,4 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Дефицитът се очаква да регистрира увеличение с около 750 млн. евро спрямо същия период на миналата година. За сравнение, към края на април 2025 година дефицитът бе в размер на 1 млрд. евро или 0,8 на сто от БВП, припомнят от финансовото министерство.

На месечна база дефицитът бележи ръст от 221 млн. евро, тъй като към края на март бюджетното салдо по КФП е отрицателно в размер на 1,528 млрд. евро или 1,2 на сто от прогнозния БВП, сочат данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета към края на първото тримесечие, също публикувани днес.

Приходите, помощите и даренията по КФП към април 2026 г. се очаква да бъдат в размер на 14,1 млрд. евро, което е с 1,5 млрд. евро повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. За този ръст принос имат данъчните приходи, които нарастват номинално спрямо април 2025 г. с 1,4 млрд. евро и постъпленията в частта на помощите и даренията, които нарастват с 0,4 млрд. евро. 

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2026 г. са в размер на 15,8 млрд. евро. За сравнение, разходите по КФП към април 2025 г. бяха в размер на 13,5 млрд. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други. 

От Министерството на финансите посочват, че причините за наблюдавания ръст на разходите са, от една страна, базов ефект в разходите за пенсии след тяхната индексация от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто. От друга страна, Законът за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2025 г. бе обнародван в държавен вестник в края на месец март 2025 г., като политиката по доходите заложена в него не бе прилагана до влизането му в сила. След приемането на закона, заложеното увеличение на възнагражденията бе приложено след месец април, считано от януари 2025 г., поради което за месеците януари-април 2025 г. възнагражденията са по-ниски от определените им размери по действащото законодателство. 

Върху разходите за персонал влияние оказва и увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г. Не на последно място капиталовите разходи също отчитат значителен ръст, което се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Източник: БТА, Мартин Леков    
