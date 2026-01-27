Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

З апочна делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли миналата година се вряза с колата си в заведение в Разград. При инцидента загинаха трима мъже - на 64, 62 и 58 години. Младежът беше оставен под домашен арест, което предизвика редица протести в града. Сега делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разград направиха отвод.

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

В съдебната зала, в продължение на два часа, бяха изложени отново тезите на защитниците на роднините на жертвите. Те искат по-тежка мярка за неотклонение, отвод на прокурора по делото и нови експертизи.

Пуснаха под домашен арест 19-годишния младеж, обвинен за катастрофата в Разград

Защитникът на подсъдимия пък настоя за съкратено съдебно следствие, така че присъдата да бъде намалена с една трета.

Протест в Разград с искане за най-тежко наказание за 19-годишен шофьор, помел трима