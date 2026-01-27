България

Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

Защитникът на подсъдимия настоя за съкратено съдебно следствие

27 януари 2026, 13:45
И Плевен е на ръба на грипна епидемия, броят на заболелите расте

Караджов за блокадите на границата: Загубите за всички страни ще са много големи

Внимание! Банки алармират за фишинг измами, свързани с еврото

Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

„Криптокралица“ за милиарди: Жива ли е Ружа Игнатова

Тихата пандемия: Как антибиотиците в България стават напълно безсилни пред инфекциите

Преходът към еврото: 67% от левовете вече не са в обращение

Власт на висок ток: Дамите, които заеха най-високите постове в държавата в исторически прецедент

З апочна делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли миналата година се вряза с колата си в заведение в Разград. При инцидента загинаха трима мъже - на 64, 62 и 58 години. Младежът беше оставен под домашен арест, което предизвика редица протести в града. Сега делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разград направиха отвод.

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

В съдебната зала, в продължение на два часа, бяха изложени отново тезите на защитниците на роднините на жертвите. Те искат по-тежка мярка за неотклонение, отвод на прокурора по делото и нови експертизи.

Пуснаха под домашен арест 19-годишния младеж, обвинен за катастрофата в Разград

Защитникът на подсъдимия пък настоя за съкратено съдебно следствие, така че присъдата да бъде намалена с една трета.

Протест в Разград с искане за най-тежко наказание за 19-годишен шофьор, помел трима

Очаква се съдът да се произнесе по тези искания, пише NOVA.

Източник: NOVA    
съдебно дело пътен инцидент 19 годишен шофьор Разград Русе домашен арест протести жертви роднини на жертвите съкратено съдебно следствие
Последни новини

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?

Свят Преди 7 минути

​Президентът на САЩ Доналд Тръмп споменава "тайното оръжие", което описва като "дискомбобулатор", но какво точно има предвид?

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур

Свят Преди 39 минути

Ако Брюксел позволи този момент да премине без корекция на курса, другите няма да чакат. Сделката може да не е съвършена, но бездействието е далеч по-лошо

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ

Свят Преди 1 час

ЕС трябва да спре да мечтае за създаването на "европейски стълб" на НАТО и да продължи да развива връзките си със САЩ, заяви генералният секретар на Алианса

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

Добра новина за "Люлин": Възстановяват част от маршрута на трамвай № 8

България Преди 2 часа

Трамваите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък на маршрута

Лорън Санчес и Джеф Безос

Неловък гаф в Париж: Лорън Санчес се спъна пред камерите под ръка с Джеф Безос

Любопитно Преди 2 часа

Неловък момент в Париж: 56-годишната Лорън Санчес за малко не падна пред обективите, след като токчето ѝ се заклещи на входа на дефилето на Dior. Въпреки инцидента, съпругата на Джеф Безос запази самообладание и показа зашеметяващ стил в синьо

,

Бела Хадид отново е сама! Супермоделът се раздели с каубоя Адан Бануелос

Любопитно Преди 2 часа

Хадид и Бануелос започнаха да се срещат през октомври 2023 г.

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Модни гафове и провали на Седмицата на висшата мода в Париж

Любопитно Преди 2 часа

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

На официално събитие беше дадено началото на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Свят Преди 2 часа

Той е пътувал по линията Пиргос – Катаколо

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Слънчево затъмнение преобръща съдбата на 4 зодии

Любопитно Преди 2 часа

Февруари 2026 г. носи съдбовни обрати. Слънчево затъмнение на 17-и и ретрограден Меркурий преобръщат живота на мнозина. Очакват ни радикални промени в кариерата, нови финансови шансове и неочаквана любов. Вижте какво са подготвили звездите за всяка зодия!

<p>&quot;Всички ще умрем&quot;: Обновяват&nbsp;&quot;Часовника на Страшния съд&quot;&nbsp;- експертите имат плашещи прогнози</p>

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" ще бъде обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

Свят Преди 2 часа

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството тече бързо

о

Разкриха истинското име на куклата Кен 65 години по-късно

Любопитно Преди 2 часа

На 65 години Кен изглежда готов да опита нещо ново и не се върти изцяло около Барби

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

Какво крие 60-метровият кладенец край Кичево? Спецакция на алпинисти след брутално убийство

България Преди 2 часа

Заподозреният за убийството от варненското село Кичево е чужд гражданин, който постоянно пребивава на територията на България

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Скандал в Ел Ей: Сидни Суини оскверни надписа на Холивуд със сутиени

Любопитно Преди 3 часа

Актрисата засне реклама за новата си линия бельо без нужните разрешителни, твърдят от Холивудската търговска камара

<p>Достатъчно зряло ли е човечеството за супер AI</p>

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Технологии Преди 3 часа

Свръхинтелигентният изкуствен интелект изглежда неизбежен, но според изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, рисковете от тази технология са много големи, особено имайки предвид факта, че цивилизацията може да не е готова за такава власт

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

България Преди 3 часа

Той заяви, че ще се занимава с бизнес

