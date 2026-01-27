Старт на делото за катастрофата, при която 19-годишен шофьор помете трима

З апочна делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли миналата година се вряза с колата си в заведение в Разград. При инцидента загинаха трима мъже - на 64, 62 и 58 години. Младежът беше оставен под домашен арест, което предизвика редица протести в града. Сега делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разград направиха отвод.
Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград
В съдебната зала, в продължение на два часа, бяха изложени отново тезите на защитниците на роднините на жертвите. Те искат по-тежка мярка за неотклонение, отвод на прокурора по делото и нови експертизи.
Пуснаха под домашен арест 19-годишния младеж, обвинен за катастрофата в Разград
Защитникът на подсъдимия пък настоя за съкратено съдебно следствие, така че присъдата да бъде намалена с една трета.
Протест в Разград с искане за най-тежко наказание за 19-годишен шофьор, помел трима
Очаква се съдът да се произнесе по тези искания, пише NOVA.