Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград

В момента се изяснява състоянието му

1 септември 2025, 14:28
Поредна тежка катастрофа: Моторист е в болница след сблъсък в Разград
Източник: /iStock

М оторист е пострадал тежко при катастрофа в Разградско, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград Илияна Георгиева. 

След катастрофа: Мотоциклетист е в тежко състояние, пострадал е и пътуващият с него

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен на тел.112 около 12:30 ч. днес. Микробус, шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от село Ясеновец към Разград , не изчаква на знак стоп и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет БМВ. При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско. Транспортиран е в болницата в Разград, където в момента се изяснява състоянието му. Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Продължава огледът на място и работата по случая, информира Георгиева. 

Тежка катастрофа в Хасковско, трима младежи загинаха

През последното денонощие двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната. От началото на август в страната са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.

Източник: БТА, Ванеса Димитрова    
Катастрофа Моторист Разградско Пътнотранспортно произшествие Тежко пострадал Микробус Неспазване на знак стоп Път Русе Варна МВР Статистика
