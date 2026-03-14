Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Засега няма подадени заявления за това, каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева

14 март 2026, 10:25
В 17:00 часа днес (14 март) изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подадат заявление в ЦИК за извършване на промени в състава и в наименованието на регистрирана коалиция. 

Засега няма подадени такива заявления, каза пред NOVA заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

„Има регистрирани кандидатски листи, но тъй като това става в районните избирателни комисии, ние все още нямаме пълната информация. Срокът е 17 март. След това ще бъдат регистрирани и тогава ЦИК ще има пълната картина”, каза Матева.

На 18 март в 16:00 ч. чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите. 

Днес е и крайният срок, в който кметовете на общини трябва да проведат консултации за състави на секционните избирателни комисии, които са публични.

На вота през април ще участват 24 политически формации. До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите. 

„Сиела Норма” отново ще е фирмата, която ще отговаря за профилактиката и транспорта на машините за гласуване.

„Беше подадена оферта с доста по-висока цена от прогнозната, която ЦИК определи. Бяха проведени преговори и цената беше свалена до размер, който ЦИК прие", каза Матева и допълни, че „Сиела Норма” е единственият кандидат, който се явява за участие в тези обществени поръчки.

Тя допълни, че парите за машинното гласуване, за отпечатване на хартиените бюлетини, както и тези, които се плащат на „Информационно обслужване” за обработка на резултатите, не са включени в плансметката за изборите. Тези суми се предоставят допълнително с постановление на Министерския съвет от бюджета.

В момента има около 100-150 машини, на които е необходимо да се подменят части. Има и около 1000 машини, на които липсват кабели за батерията, удължители за включване в електрическата мрежа или паравани.

„Имаме достатъчно машини – общо 12 837. За изборите ще се използват 9354 за страната и около 120–150 извън страната. Все още не можем да кажем точната бройка, тъй като до 24 март изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. След това, до 28 март, ЦИК по предложение на МВнР и дипломатическите консулски представителства ще определи броя на секциите и местата, където ще се образуват, и тогава ще знаем и броя на машините”, каза Матева.

След 24 март дипломатическите консулски представителства и МВнР ще предоставят информация на ЦИК и ще препоръчат къде да не се разкриват секции. 

ЦИК е определила размера на параваните в секциите. От Министерския съвет ще възложат тази задача на областните управители.  

Източник: NOVA    
Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Най-големият ъпдейт на Google Maps от десетилетие ще освежи вехтата навигация

Най-големият ъпдейт на Google Maps от десетилетие ще освежи вехтата навигация

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 23 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 1 ден
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 1 ден
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 1 ден
На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

Най-малко трима души са загинали

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Плавателният съд е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия

Тайната на вечната младост и устойчивостта на рака може да се крие в едно от най-дълголетните същества на Земята – гренландския кит

Не всички части на света са преживяли един и същ спад

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

Евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърлят 8 млрд. евро

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

Всичко от днес

От мрежата

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Модерната самота: Парадоксът на свързаността

Edna.bg

Миранда Пристли пак е шефката от ада, а кофата за пуканки на „Дяволът носи Прада 2“ се превърна в дизайнерска чанта

Edna.bg

Исторически полпозишън за Кими Антонели в Шанхай

Gong.bg

Бодуров: ЦСКА не може да играе контра на Левски

Gong.bg

Как се отразява поскъпването на горивата върху сметките ни в магазина

Nova.bg

В ЦИК няма подадени заявления за промяна в състава и имената на коалициите за изборите

Nova.bg