Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

Г раждани блокираха движението по главния път Е79 между Монтана и Враца на разклона за село Краводер. Недоволството на хората е заради лошото състояние на пътя, което според тях е причина за чести катастрофи в района.
Заради чести катастрофи: Протест блокира Е-79 край Враца
Протестиращите настояват за спешни мерки и ремонт на проблемния участък. Те посочват, че настилката е силно амортизирана, а на места липсва ясна пътна маркировка, което създава риск за шофьорите, особено при натоварен трафик и в лоши метеорологични условия.
За протеста са уведомени МВР, Община Криводол и Агенция Пътна инфраструктура. На място има полицейско присъствие, което следи за реда и регулира движението.
Заради блокадата част от автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.
Част от протестиращите обмислят да преместят демонстрацията при село Крапчене, откъдето преминава обходният маршрут, по който в момента се отклонява потокът от автомобили.
Местните жители твърдят, че през последните години в района са станали редица пътни инциденти, някои от които тежки. Според тях липсват достатъчно мерки за обезопасяване на трасето и за ограничаване на скоростта на движение.
Затвориха Е-79 с искане за магистрала Видин-София
Пътят Е79 е една от основните транспортни артерии в Северозападна България и свързва региона със София и Румъния, поради което през него ежедневно преминава интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили.
Протестиращите заявиха, че ще продължат с демонстрациите си, докато не получат конкретни ангажименти за ремонт и подобряване на безопасността на пътния участък.