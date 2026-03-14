България

Протест блокира движението по главния път Е79 между Монтана и Враца

Недоволството на хората е заради лошото състояние на пътя

14 март 2026, 13:13
Г раждани блокираха движението по главния път Е79 между Монтана и Враца на разклона за село Краводер. Недоволството на хората е заради лошото състояние на пътя, което според тях е причина за чести катастрофи в района.

Заради чести катастрофи: Протест блокира Е-79 край Враца

Протестиращите настояват за спешни мерки и ремонт на проблемния участък. Те посочват, че настилката е силно амортизирана, а на места липсва ясна пътна маркировка, което създава риск за шофьорите, особено при натоварен трафик и в лоши метеорологични условия.

За протеста са уведомени МВР, Община Криводол и Агенция Пътна инфраструктура. На място има полицейско присъствие, което следи за реда и регулира движението.

Протест блокира Е-79 за кратко

Заради блокадата част от автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

Част от протестиращите обмислят да преместят демонстрацията при село Крапчене, откъдето преминава обходният маршрут, по който в момента се отклонява потокът от автомобили.

Местните жители твърдят, че през последните години в района са станали редица пътни инциденти, някои от които тежки. Според тях липсват достатъчно мерки за обезопасяване на трасето и за ограничаване на скоростта на движение.

Затвориха Е-79 с искане за магистрала Видин-София

Пътят Е79 е една от основните транспортни артерии в Северозападна България и свързва региона със София и Румъния, поради което през него ежедневно преминава интензивен трафик от леки и тежкотоварни автомобили.

Протестиращите заявиха, че ще продължат с демонстрациите си, докато не получат конкретни ангажименти за ремонт и подобряване на безопасността на пътния участък.

Източник: Йоана Христова, Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова    
Монтана Враца Е79 лош път протест
