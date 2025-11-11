Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

В Окръжния съд в Русе започва делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград и прегази трима души.

На място загинаха мъже на възраст 64, 62 и 58 години. Младежът бе оставен под домашен арест, а леката мярка за неотклонение предизвика редица протести в Разград.

Съдебният процес бе преместен в друг апелативен район, тъй като всички съдии в Разград са си направили отвод.

Очаква се процесът да започне в 10.00 часа.

