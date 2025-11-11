България

Старт на делото срещу 19-годишния шофьор, прегазил трима в Разград

През юли той се вряза с колата си в заведение в Разград

11 ноември 2025, 06:50
В Окръжния съд в Русе започва делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград и прегази трима души.

Пуснаха под домашен арест 19-годишния младеж, обвинен за катастрофата в Разград

На място загинаха мъже на възраст 64, 62 и 58 години. Младежът бе оставен под домашен арест, а леката мярка за неотклонение предизвика редица протести в Разград.

Протест в Разград с искане за най-тежко наказание за 19-годишен шофьор, помел трима

Съдебният процес бе преместен в друг апелативен район, тъй като всички съдии в Разград са си направили отвод.

Очаква се процесът да започне в 10.00 часа.

Какво наказание ще получи 19-годишния, обвинен за катастрофата с трима убити в Разград

Кола се заби в заведение в Разград, има жертви

Протест в Разград заради шофьора, блъснал трима

Източник: NOVA    
