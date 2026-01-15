България

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Министърът призова за по-сериозно отношение въпреки предизборната обстановка

15 януари 2026, 17:21
„Аз с голямо учудване гледах интервюто на г-н Василев, където се посочваше, че инфлацията на територията на страната се дължала заради високата цена на електрическата енергия на битовите потребители“.

Това заяви енергийният министър Жечо Станков в Стара Загора, като категорично отхвърли твърденията на Асен Василев от „Продължаваме Промяната“, че инфлацията в страната е вследствие на високите цени на тока за домакинствата. Станков определи тезите на Василев като неотговарящи на фактите и изрази своето недоумение от думите на бившия финансов министър.

Министърът подчерта, че България поддържа едни от най-ниските цени на електроенергията в Европа, като даде за пример сравнение с други държави членки:

„Виждате, че България винаги е в битка с Малта и с Унгария, където е най-ниската цена на битовите потребители в Европа. И то е в България, Малта и в Унгария. Сравнено с Германия, Белгия и Дания, ние сме с четири пъти по-ниска цена на електрическата енергия.“

Василев: У нас инфлацията се усеща по-бързо, защото сме по-бедни

Станков направи и съпоставка на поскъпването на тока по време на различните управления. Той посочи, че при настоящото правителство увеличението е едва 2,58%, докато по времето, когато Асен Василев е бил финансов министър, кумулативното увеличение е достигнало 12,2%.

Енергийният министър обвини Василев в нанасяне на дългосрочни щети върху енергетиката чрез поети ангажименти към Брюксел, които, според Станков, са щели да доведат до драстичен скок на сметките, ако не са били предоговорени. Той визира ангажимента всички домакинства да излязат на свободния пазар от 1 юли:

„Знаете ли какво означава това? 61% щеше да е по-висока цената на тока за битовите потребители през декември месец. Или едно домакинство, което се отоплява на ток и плаща 200 лв., щеше да плаща 320 лв. Вместо 200 лв., 320 лв.“

Василев: България е взела мерки срещу инфлацията

Относно въглищните централи, които са ключови за района на Стара Загора, Станков заяви, че според Плана за възстановяване и устойчивост, подписан от Василев, те е трябвало да спрат работа още тази зима. Това би застрашило 10 000 преки и над 40 000 непреки работни места, но и този ангажимент е бил предоговорен.

В отговор на идеите за структурни промени и съкращения на министерства, Станков припомни действията на предходното управление:

„А когато говорим за закриване на министерства, нека не забравяме, че точно тяхното правителство разцепи Министерството на икономиката на Министерство на икономиката и Министерство на иновациите и растежа.“

Министърът завърши с призив за по-сериозно отношение въпреки предизборната обстановка.

Източник: БГНЕС    
Инфлация Асен Василев Жечо Станков
