Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“

За последно Доган беше в сградата през 2025 г.

4 ноември 2025, 07:23
Б ившата резиденция на бившия лидер на ДПС д-р Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ вече е напълно разрушена. От т.нар. "сарай" не е останало почти нищо, съобщи NOVA.

Какво се случва пред т.нар. сараи в „Бояна“

За последно Доган беше в сградата през 2025 г., когато събра млади партийни активисти и се стигна до сблъсъци с полицията.

Сараите отвътре: Собственикът на имота в "Бояна" , в който живееше Доган, го отвори за медии

Официално собственикът на имота е Данаил Папазов. Тогава той обяви, че нахлуването на Ахмед Доган и неговите активисти е недопустимо и нарушава законите.

Напрежение край "Сараите" в Бояна, Доган e вътре

Папазов беше сигнализирал органите на реда за нахлуване в частния имот. 

