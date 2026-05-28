От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

П рез юни 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила на 27 юли 2026 г., НОИ ще изплаща по-рано пенсиите в месеците, в които първият и/или последният ден от графика е неработен. Когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания.

Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г., уточняват от Националния осигурителен институт, цитирани от Фокус.