Спасен на косъм: Биволът „Доналд Тръмп“ избегна клането благодарение на интернет славата си

Е дин изключително рядък бивол албинос, който се превърна в истинска интернет сензация заради поразителната си прилика с президента на САЩ Доналд Тръмп, беше спасен от сигурна смърт. Животното трябваше да бъде пожертвано по време на традиционния мюсюлмански празник Курбан байрам, но вдигналият се шум около него промени съдбата му и то вече има нов дом в националния зоопарк, съобщава The Post.

Четириногото същество получи хумористичния прякор „Доналд Тръмп“, след като снимките на перфектно оформения му рус перчем (досущ като прочутата прическа на американския президент) обиколиха социалните мрежи.

Намеса в единадесетия час

'Trump-lookalike' buffalo is spared from Eid al-Adha sacrifice after going viral — Daily Mail (@DailyMail) May 27, 2026

Собственикът на бивола, 38-годишният Зиа Удин Мридха от Бангладеш, първоначално продал животното за предстоящия празник. Тогава обаче никой не подозирал, че седмици преди Курбан байрам биволът ще се превърне в истинска туристическа атракция. Когато снимките станали вайръл, по-малкият брат на фермера пръв забелязал невероятната прилика между техния добитък и Тръмп.

В ситуацията се наложило да се намесят федералните власти в Бангладеш. Буквално в последния възможен момент те откупили 4-годишния бивол и го спасили от ножа. Правителствен служител обясни пред медиите, че решението е взето от съображения за сигурност, провокирани от „невиждания обществен интерес“ и тълпите от хора, които искали да видят животното.

Характерът на Тръмп срещу характера на бивола

Въпреки че външно двамата си приличат поразително, досегашният стопанин на животното настоява, че по характер биволът е пълно противопоставяне на американския президент.

„Той е изключително кротък по природа. Биволите албиноси по принцип са много мирни създания и никога не проявяват агресия, освен ако някой не ги провокира умишлено“, разказва фермерът пред NDTV.

Hours before it faced the knife, Bangladesh's government stepped in to save the buffalo nicknamed "Donald Trump" for its flowing blond hair, which has become an online sensation. Instead it will be cared for at the national zoo… — AFP News Agency (@AFP) May 28, 2026

Рядък феномен с щастлив край

Биволите албиноси са изключителна рядкост в Бангладеш, но в крайна сметка именно интернет славата се оказва спасителният пояс за това конкретно животно. Вместо да завърши на празничната трапеза, сега биволът се радва на зелени пасища в националния зоопарк на страната.

В плен тези специални животни могат да живеят до 20 години. Занапред обаче за него ще трябва да се полагат по-специални грижи, тъй като заради албинизма кожата и очите му са изключително чувствителни към силното слънце.