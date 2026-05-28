Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Дарението е част от мисията на платформата да удължава живота на техниката и да подпомага умните устойчиви избори

28 май 2026, 11:46
В одещата платформа за реновирана техника Flip.bg направи дарение от 3 таблета на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София, с които малките пациенти в болницата ще могат да разглеждат арт инсталациите, създадени по проекта  „Лечебна природа – Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“. Чрез устройствата стенописите на творци от България, Хърватия и Португалия оживяват с кратки анимации в добавена реалност и превръщат болничната среда в по-цветно и спокойно пространство за децата.

Дарението е естествено продължение на философията на Flip.bg – че електронните устройства могат да бъдат надеждни, достъпни и полезни дълго след като са сменили първия си собственик.

„Когато говорим за реновирана техника, често става въпрос за по-достъпната цена, без компромис с качеството, и за по-малък отпечатък върху околната среда. Но има още един важен момент – че устройствата могат да продължат да бъдат полезни в съвсем нов контекст. За нас дарението за ИСУЛ е точно такъв пример: таблетите ще бъдат част от проект, който допринася за по-топла и подкрепяща среда за малките пациенти. Виждаме на практика как устойчивият подход към електрониката създава позитивна промяна“, казва Натали Васкенова, Brand Manager на Flip.bg.

Натали Васкенова, Brand Manager на Flip.bg

Проектът „Лечебна природа – Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“ се реализира в партньорство между Нов български университет, Хърватската асоциация на художниците и Университета Лусофона в Лисабон. В ИСУЛ са представени три стенописа с добавена анимирана реалност, а българската творба е създадена от студентките от НБУ Лидия Цветкова и Евгения Стоицева. Инициативата се реализира паралелно и в детски болници в Загреб и Лисабон.

Иновативният проект се реализира в момент, в който Flip.bg отбелязва четири години от стъпването си на българския пазар и отчита устойчив ръст като водеща платформа за реновирана техника. За 2025 г. компанията отчита 13 милиона евро продажби спрямо 11 милиона евро година по-рано, което представлява 18% ръст на годишна база. Това е над шесткратно увеличение спрямо старта на Flip в България през 2022 г., когато продажбите са 2 милиона евро.

Растежът на компанията показва по-широка промяна в нагласите на потребителите. Все повече хора избират реновирана техника не само заради по-достъпната цена, а и заради качеството, сигурността и по-отговорния модел на потребление. Днес Flip оперира в Румъния, България, Унгария и Гърция, а над 800 000 клиенти в региона вече са избрали платформата. Средната оценка за качество и клиентско изживяване е 4.7 от 5, на база отзиви във Flip.bg, Google и Facebook.

„Преди четири години стартирахме в България с убеждението, че реновираната техника може да бъде масов, умен и устойчив избор. Днес виждаме, че тази категория не просто расте – тя се утвърждава като нов стандарт за все повече потребители. Това показва дългосрочна промяна в потребителското поведение, която очакваме да се ускорява“, казва Теодор Филос, Chief Expansion Officer на Flip.

Моделът на Flip се развива не само чрез продажба на реновирани устройства, но и чрез обратно изкупуване на използвани устройства, които иначе често остават неизползвани. През 2025 г. BuyBack екосистемата на компанията вече включва над 700 партньорски локации в Румъния, България и Унгария спрямо 450 година по-рано. Изплатените средства на клиенти, продали старите си устройства през платформата, достигат 11,7 милиона евро.

Устойчивият ефект е от ключово значение за мисията на Flip. По данни на компанията всяко реновирано устройство генерира 93% по-малко CO₂ в сравнение с ново, а кумулативно платформата е допринесла за над 60 000 тона спестени CO₂ емисии – количество, което 3 милиона дървета биха абсорбирали за една година.

Дарението за ИСУЛ е израз на тази философия – реновираните устройства ще продължат да се използват там, където има нужда от тях, като част от проект, който съчетава изкуство и технологии. Така четири години след старта си в България Flip.bg продължава да развива не само пазара за реновирана техника, а и по-умен начин на потребление на техника.

*Проектът „Лечебна природа – Анимация за щадяща и грижовна детска болнична среда“ се реализира в партньорство между Хърватската асоциация на художниците (HDLU), Нов български университет и Университета Лусофона в Лисабон. Финансира се от Европейския съюз по програма Creative Europe с договор №101173267 и Национален фонд „Култура“ – България (дог. ТЕ-2024-9/2024) и се изпълнява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ – България.

За Flip

Основана през 2019 г. в Румъния, Flip е маркетплейс платформа за търговия с употребявани и сервизирани мобилни устройства, оперираща в Румъния, България, Унгария и Гърция. Flip цели да революционизира начина, по който хората продават и купуват употребявана електроника онлайн. От октомври 2021 г. компанията е част от eMAG Group, собственост на Dante International.

Платформата предоставя отлично потребителско изживяване, високо качество, прозрачност и сигурност за купувачи и продавачи, спестявайки им време и пари. Умният начин за покупка и продажба на мобилни устройства онлайн, Flip предлага проверени употребявани устройства с 24-месечна гаранция и чувствително по-ниски от пазарните цени на нови устройства. За повече информация посетете www.flip.bg.

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Започва да се очертава ясен модел, при който сред бляскави церемонии и бомбастични пресконференции Тръмп се опитва да заеме централно място в разрешаването на кризи, които самият той или е подкрепил, или дори е предизвикал

Най-новата битка на Москва срещу Запада е и най-абсурдната досега

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Една нация с тримилионно население е изправена пред фундаментален избор за своята идентичност, докато световните суперсили кръстосват шпаги в битка за влияние над нея

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Когато температурите прескочат 40°C, стандартните съвети като „пийте вода“ просто не са достатъчни. За да се справите с бруталните горещини, трябва да действате стратегически, особено ако сте в градска среда или на път

Параноя в Пентагона: След като уволни 24 генерали, Пийт Хегсет вкара съпругата си в тайните срещи

Министърът на отбраната на САЩ изолира висшите военни и обгради властта с роднини, докато тече чистка на жени и чернокожи командири

Спасен на косъм: Биволът „Доналд Тръмп“ избегна клането благодарение на интернет славата си

Четириногото същество получи хумористичния прякор „Доналд Тръмп“, след като снимките на перфектно оформения му рус перчем обиколиха социалните мрежи

Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Министерството на правосъдието проверява дали тя е дала неверни показания по делата срещу американския президен

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Тя е способна да предизвика тежки инфекции на открити рани, сепсис и в някои случаи налага спешна ампутация на крайници

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

В ефира на Heart FM престолонаследникът сподели детайли за възстановяването на принцесата на Уелс, битката с документите в спалнята, музикалните вкусове на децата им Шарлот и Луи и защо е останал без глас след историческия триумф на „Астън Вила“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Според първия дипломат на съюза по-важно е съдържанието на разговорите, а не кой ще представлява Европа

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

Запали се пътническият влак за Бургас

Пламнал е локомотивът на композицията

