Спор за инвитро центъра: Организации скочиха срещу промени на здравното министерство

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Р едица организации и представители на експертната общност се обявиха против намеренията за промяна в статута на държавния център за асистирана репродукция.

Фондация „Искам бебе“, Сдружение „Зачатие“ и координаторът на Експертния съвет по асистирана репродукция към Министерството на здравеопазването изразиха категорично несъгласие с идеята центърът да бъде прехвърлен от здравното министерство към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), предава NOVA.

Според противниците на промяната подобна реорганизация може да създаде допълнителни затруднения за семействата, които кандидатстват за финансиране на процедури за асистирана репродукция.

Какво предвижда идеята

Предложението е свързано с промяна в начина, по който се управлява и финансира държавната подкрепа за инвитро процедурите.

В момента центърът е структура към Министерството на здравеопазването. Именно чрез него държавата подпомага финансово двойки и жени с репродуктивни затруднения при определени условия.

Прехвърлянето към НЗОК би означавало промяна в административния и финансовия механизъм, по който се организира тази подкрепа.

Организациите, които се противопоставят на идеята, настояват всяка промяна да бъде внимателно обсъдена, така че да не води до забавяне на процедурите или до ограничаване на достъпа на пациентите до финансиране.

Министерството: Няма окончателно решение

От Министерството на здравеопазването заявиха, че към момента няма взето окончателно решение за промяна на статута на центъра.

От ведомството уточняват, че е изготвен функционален анализ, който оценява административната система.

„Това не са окончателни решения“, подчертават от Министерството на здравеопазването.

Оттам посочват още, че евентуалните промени предстои да бъдат подложени на обществено обсъждане.

Защо темата е важна за семействата

Асистираната репродукция е един от механизмите, чрез които държавата подпомага хора с репродуктивни затруднения да имат дете.

Финансирането на процедурите е свързано със значителни разходи за медикаменти и медицински дейности, поради което държавната помощ е ключова за много семейства.

Именно затова организациите, работещи в сферата на репродуктивното здраве, настояват при евентуална административна промяна да бъдат гарантирани предвидимостта на процедурите, достъпът до финансиране и защитата на интересите на пациентите.

Предстои темата да бъде обсъдена по-широко, като от здравното министерство уверяват, че всички предложения ще преминат през обществено обсъждане, преди да бъдат взети окончателни решения.