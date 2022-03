"Солидарност с Украйна. С вас сме!": Благотворителен концерт в София

В неделя следобед в центъра на София се проведе благотворителен концерт за солидарност с Украйна под надслов "С вас сме". Мястото на концерта бе пл. "Алекандър I Батенберг" в столицата, като десетки хора с украински знамена се събраха за събитието, предаде БГНЕС.

Ето и палитра от мнения на музикантите за солидарността и поведението на българските политици по отношение на военния конфликт в Украйна:

Васил Георгиев, по-известен като Васко Кръпката, е инициатор на концерта в подкрепа на Украйна.

Той поясни, че концертът е по негова идея и е поканил свои близки приятели музиканти, хора на словото, и хора от Украйна, като няма кметове и политици.

"София може да е краен квартал на Европа, но София е Европа и свободният свят", каза Кръпката. "Тук сме, за да покажем, че сме за мира, да покажем, че сме против агресията на Русия и да покажем, че сме европейци", каза Васко Кръпката.

Източник: БГНЕС

Той коментира и реакциите на българските политици по отношение на войната в Украйна.

"Винаги ще ги критикуваме. Рокендролът сме опозиция. Наистина смятаме, че трябва да имаме по-твърда позиция, по-адекватна и по-ясна позиция. Смятаме, че има едно шикалкавене. Искат да се харесат на всички. Няма как да се харесаш на всички. Знам, че в момента ядосвам много хора, но нямам задни мисли. Каквото ми е на сърцето, това ми е на устата и на песните. Искаме и управляващите да бъдат ясни и да заявят ясно, че подкрепяме Украйна по всякакъв начин, както всички нормални страни. Произвеждаме толкова много оръжие, пращаме за какви ли не идиоти по света, и какви ли не кръвожадни сатрапи ги снабдяваме с оръжие, аз като пацифист се застъпвам България да помогне на Украйна", каза Кръпката. Призивът му е да се покаже съпричастност към жертвите на тази война.

Ангел Ангелов от група "Джендема"

също участва в концерта по съвест. "Не мога да се примиря с това, което става и което научаваме за Украйна, което следим с много голяма тревога, с много голяма болка. Не може да има пожарища и борби в 21 век, както и масови убийства и война. И то в Украйна, една страна, която е много близо до нас, и там хората не са необразовани. Не са хора, които са по-различни от нас. Ние не само, че следим това, но страдаме заедно с тях. Вярваме, че с тази съпричастност можем да помогнем. Когато хората мислят по един и същи начин, те могат да изгонят онези, които не заслужават да управляват и собствените си страни. Вярваме, че тази енергия, която от тук ще се изпрати по някакъв начин, ще изпрати далеч на Северния полюс тираните от Кремъл", каза Ангелов.

Източник: БГНЕС

На въпрос дали политиците се държат адекватно, той коментира:

"И да и не. Не може да обобщим всички под един знаменател. Някои реагират адекватно, има и други, които се опитват и вълка да е сит, и агнето цяло. Не може така - не може да си с неясна позиция, защото това е война. Има и такива, които са зависими", каза музикантът. И завършва с думите, че не може една страна да се изправи срещу целия свят.

Според Тони Чембъра от група "Монолит"

българските политици трябва да имат по-ясна позиция. "По принцип като всички нормални рокаджии сме против войната. И друга война да беше, просто щях да се обявя веднага против. Дано всичко това да свърши", каза още Чембъра.

Източник: БГНЕС

Веско Василев, барабанист от група "Монолит",

каза, че случващото се в 21 век не е приятно. "Музикантите в България знаят какво е да нямаш и винаги са били с идеята да помагат и са съпричастни със събитията, които се случват, особено антихуманните", каза Василев. От групата пожелаха да има мир, цвета и рокендрол.

В концерта се включиха още "Блус Трафик", No more, many more, Г. М. О. Георги Минчев Оркестра, Иван Лечев, Валди Тотев и други.

В инициативата участваха и творци от Украйна, сред които саксофонистът Ярослав Кмитко и китаристът Павло.

В района на концерта бе засилено полицейското присъствие, имаше и транспарант, на който пише "Путин, в името на човечеството, спри войната".

Източник: БГНЕС

По време на концерта на няколко пункта пък се събираха средства за пострадалите от войната в Украйна.

Събитието е организирано от Ситуационен център "Отворени врати" и фондация "За доброто". Андрей Николов, който е съосновател на Ситуационен център "Отворени врати" каза, че в момента над 20 хиляди украински деца имат спешна нужда от помощ. "Сега говорим за украински училища. Нашият център мисли за интеграция към пазара на труда", каза още Николов.

