Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица

От 98 лева, сега тя е 97 лева

Обновена преди 58 минути / 18 август 2025, 09:20
Ц ената на потребителската кошница е намаляла от 98 на 97 лева от миналата седмица до днес. Това съобщи Велизар Георгиев, член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) на пресконференция.

 Понижението се дължи изцяло на вариацията на цените на плодовете и зеленчуците, заяву Георгиев, а вариациите са малки и несъществени, допълни той.

Георгиев каза, че наблюдаваме нормален пазар с характерни сезонни колебания. За периода не се установяват никакви явления извън нормалните пазарни взаимоотношения.

Намаляват цените на едро на доматите с 19 стотинки, прасковите с 21 стотинки, морковите с 2 стотинки, зелето с 5 стотинки, зеленият пипер с 24 стотинки, лукът с 12 стотинки, червен пипер с 9 стотинки, картоф с 4 стотинки, кайсия с 30 стотинки и на ябълките с 3 стотинки. Дините запазват цената си от миналата седмица.

Увеличение на цените на едро се наблюдава при краставиците с 30 стотинки, а при лимоните и тиквичките - с 20 стотинки.

При основните хранителни стоки поскъпват свинското месо със 7 стотинки, брашното с 6 стотинки, сирене - 9 стотинки, масло - 6 стотинки и олио - с 9 стотинки.

Стоките, които намаляват своята цена, са кашкавалът с 11 стотинки, прясното мляко с 1 стотинка и киселото мляко с 2 стотинки.

Стоките, които запазват своите цени на едро, са захар, фасул, ориз, яйца и пилешко месо.

Той представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата.

Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,83 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,17 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,35 лева за килограм. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,57 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,26 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,35 лева за брой.    

При млечните продукти също има вариации  - цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,61 лева за килограм, а сиренето - от 11,40 лева е станало 11,70 лева за килограм. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,12 лева за пакетче от 125 грама. Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,41 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,35 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 9,94 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,92 лева за килограм. 

Доматите се търгуват по 2,47 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,10 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 97 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,87 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,21 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,03 лева за килограм. Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,74 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,95 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,40 лева на килограм.

Цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,35 лева за килограм. Цената на прасковата в момента е 3,60 лева за килограм. Цената на кайсиите е намаляла от 5,80 на 3,80 лева за килограм, а на динята - от 1,25 на 0,64 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,77 лева за килограм.

В очакване на еврото, Комисията оповестява ежеседмично как се променят цените с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване.

Източник: Женя Илчева, БТА, NOVA    
