Пожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци

П ожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. На място работиха четири екипа огнеборци.
Пожарът вече е овладян.
Мобилна станция ще извърши извънредно измерване на качеството на въздуха в района на горящото сметище в с. Шишманци, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив. Към момента димоотделянето е значително редуцирано, няма задимяване по автомагистрала "Тракия", коментира старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).
Задимяване няма и в село Шишманци, съобщи кметът Александър Атанасов.
Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.
Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, комисар Димов и кметът на Пловдив Костадин Димитров са в непрекъсната връзка и при нужда ще се осигури допълнителна техника, съобщиха от областната администрация.