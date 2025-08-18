България

Пожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци

Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч.

Обновена преди 1 час / 18 август 2025, 08:59
Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Задържаха двама за пожара в

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Потребителската кошница е поевтиняла с левче за седмица

След катастрофата на „Възкресение

Мария Филипова събра най-много точки за заместник-омбудсман

Промяна на времето през новата седмица

П ожар пламна на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Сигналът за огъня е подаден в 05:30 ч. На място работиха четири екипа огнеборци.

Пожарът вече е овладян.

Мобилна станция ще извърши извънредно измерване на качеството на въздуха в района на горящото сметище в с. Шишманци, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пловдив. Към момента димоотделянето е значително редуцирано, няма задимяване по автомагистрала "Тракия", коментира старши комисар Васил Димов, директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН).

Задимяване няма и в село Шишманци, съобщи кметът Александър Атанасов.

Разпространението на пожара е ограничено на площ от около 700 - 800 кв. м. Паралелно с гасенето, горящият терен се запръстява с помощта на булдозери.

Областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева, комисар Димов и кметът на Пловдив Костадин Димитров са в непрекъсната връзка и при нужда ще се осигури допълнителна техника, съобщиха от областната администрация.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина при полет с парашут

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Преди 5 часа

Преди 5 часа
18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан
Преди 8 часа
18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 8 часа
Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом
Преди 8 часа
Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 8 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Преди 5 часа
Преди 5 часа

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 8 минути

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

Олександър Сирски

Олександър Сирски: Руските сили загубиха контрола над няколко селища в Сумска област

Свят Преди 16 минути

Главнокомандващият Сирски съобщава за поражения на руските войски и пренасочване на части към Запорожие, след провален опит за настъпление край Степне и Новокостянтиновка

Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше

Свят Преди 20 минути

Путин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 28 минути

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 39 минути

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 56 минути

Случаят е от 3 август 2023 година

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Китай разработва първия в света „робот за бременност“, способен да роди живо бебе

Любопитно Преди 56 минути

Това е концепция, която в момента съществува само в научнофантастичните филми

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 1 час

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 1 час

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 1 час

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 1 час

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

19-годишен пиян шофьор събори оградата на къща в Перущица

България Преди 2 часа

Неопитният шофьор не успял да овладее джипа си рано тази сутрин. За щастие няма пострадали хора, но са нанесени материални щети по автомобила и оградата на къщата

Снимката е илюстративна

Любопитно Преди 2 часа

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 2 часа

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Дилемата, пред която ще се изправи Зеленски

Свят Преди 2 часа

Ще се откаже ли от войната за окупираните територии срещу западните гаранции за сигурност или не

Всичко от днес

