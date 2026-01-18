Мицкоски имал проблем с България, захваща се с домашното

П ремиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обеща да се захване първо с домашните задачи, свързани с Европейската перспектива на страната и по-специално с реформите.

След това от Европейския съюз ще зависи дали ще продължи да билатерализира процеса на присъединяване, добави той.

„Македонският евроинтеграционен път е неизбежно свързан с волята на 27-те държави членки, една от които е и България. Знаете, че с тях имаме проблем, но нашата цел е да си свършим домашната работа, да се подготвим, всички открити въпроси, свързани с Реформската програма, да бъдат приключени, всички реформи, които сме предвидили, да бъдат завършени“, каза македонският министър-председател.

Той допълни, че след като това бъде направено, решението ще остане в ръцете на 27-те държави членки – дали процесът ще бъде билатерализиран, или ще се основава на критериите, прилагани към всички страни, присъединили се към този съюз, тоест към Европейския съюз.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. „френско предложение“, което е одобрено от всички държави в ЕС и от самия парламент в Скопие. Следователно, от 2022 г. насам няма никакви двустранни спорове между София и Скопие.

Според Преговорната рамка, за да стартират преговорите между Северна Македония и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на конституцията. Северна Македония също така трябва да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него.