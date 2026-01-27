България

България отговори на новата атака от РС Македония

МВнР: Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения

27 януари 2026, 18:09

Източник: iStock/GettyImages

М инистерството на външните работи на Република България изразява дълбоко разочарование от продължаващия неконструктивен подход на официално Скопие и липсата на откритост в комуникацията с обществеността. За пореден път министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония говори за "инициатива на по-големи и по-влиятелни държави членки на ЕС" за организиране на среща между министрите на външните работи на България и Северна Македония.

"Не за първи път официално Скопие отправя подобни мъгляви и манипулативни твърдения", подчертават от българското МВнР.

България отговори твърдо на премиера на РС Македония

Оттам посочват, че Европейският консенсус от 2022 г. е приет с пълно единодушие от всички държави членки на ЕС, както и от самата Република Северна Македония. В този смисъл, за пореден път обръщаме внимание, че диалогът е институционален между страната-кандидат и ЕС. Единствено и само от Скопие зависи изпълнението на всички разписани в консенсуса мерки, с цел напредък в процеса на европейска интеграция.

"Винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. От началото на мандата на настоящото правителство на Република Северна Македония винаги сме били отворени за открит диалог по всички останали въпроси. За съжаление, министър Муцунски демонстрира нежелание да се ангажира не само на думи, а и на практика с воденето на такъв откровен диалог. Последният пример за това е отклонената покана за негово посещение в София на 25 ноември 2025 г. за отбелязване на делото на Св. Климент Охридски – значима историческа личност от общата за двете държави история", посочват от българското МВнР.

България: Мицкоски изопачава реалността

"Що се отнася до направените от министър Муцунски внушения и оценки за подхода на България по представения проект на плана за правата на общностите, напомняме, че същият беше отхвърлен от българската общност в Северна Македония като неприемлив поради отсъствието в него на фундаментални принципи за гарантиране защитата правата на човека. Очакваме легитимните искания на нашите сънародници в Северна Македония да бъдат чути", допълват от българското МВнР.

Източник: МВнР    




