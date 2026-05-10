Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

10 май 2026, 07:00
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е около средната стойност.

В неделя в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 22°.

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 10 мин. и залязва в 20 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 51 мин. и залязва в 13 ч. и 16 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.

Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето Температури Валежи Вятър Облачност Гръмотевици Планини Черноморие София Студен въздух
В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното", докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски бе сред официалните гости на Фестивала на ягодата в Кричим

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи

Специализираната операция на киберполицаите е проведена на 8 и 9 май 2026 г., вследствие на получените множество жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, приложения и социални платформи

Идентифицираха „нулевия пациент" на хантавируса – холандският орнитолог Лео Шилпероорд

Холандският орнитолог Лео Шилпероорд и съпругата му Мириам станаха първите жертви на опасния щам „Андри" на хантавируса. Как едно сметище в Аржентина и търсенето на рядка птица се превърнаха в началото на глобална здравна тревога на борда на круизен кораб

Инцидентът е станал в района на спирка на бул. "Арсеналски" и бул. "Черни връх"

Фицо е единственият европейски лидер, който пристигна в Москва по време на честванията на победата на 9 май 1945 г.

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино", споделя продавачка на зеленчуци

Това заяви генералният директор на компанията Алексей Лихачов в кулоарите на преговорите между руския президент Владимир Путин и словашкия премиер Роберт Фицо

Той дойде на власт с обещания за промяна след години на икономическа стагнация и обтегнати отношения с ключови съюзници при предшественика му Виктор Орбан

