Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

П рез нощта от запад облачността ще се разкъсва и намалява и валежите ще спират, най-късно в планините и североизточните райони. Ще духа слаб вятър от запад. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в София – около 9°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е около средната стойност.

В неделя в Източна България, а след обяд и в Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Около и след пладне от запад ще започне увеличение и на високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 22°.

В планините облачността преди пладне ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и главно в Родопите ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб северозападен, след пладне изток-югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 23°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 10 мин. и залязва в 20 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 51 мин. и залязва в 13 ч. и 16 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.

В началото на новата седмица от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.

Във вторник вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува сравнително студен въздух.