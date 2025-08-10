България

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

"По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани", се посочва в нея

10 август 2025, 11:47
Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли
Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови

Тайните на фамилия Живкови: Говори Христо Крушарски, един от най-близките приятели на Иван и Тодор Славкови
Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните
И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско

И американски вертолет Black Hawk се включи в борбата с пламъците в Бургаско
Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната
Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода
Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

А виокомпания „Райънеър“ (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията. 

За случая информира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Министър Караджов каза, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

Източник: Иван Лазаров    
летище софия инвалидна количка авиокомпания позиция
Последвайте ни
МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

МС отговори на Радев за държавните имоти: Злонамереност и желание за поредна атака

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Румен Радев: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, Зеленски им благодари

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Откриха тялото на българина, изчезнал в Охридското езеро

Може ли шефът да ни намали заплатата

Може ли шефът да ни намали заплатата

pariteni.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Любопитно Преди 20 минути

Не пропускайте старта на риалити формата в понеделник от 21:00 ч. по NOVA

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

10 август: Денят, в който Църквата изгуби пазителя на своите съкровища

Любопитно Преди 3 часа

Почитаме паметта на свети архидякон Лаврентий

<p>Храните, които могат да причинят сериозни хронични заболявания</p>

Диетолог: Някои ежедневни храни могат да причинят сериозни хронични заболявания

Любопитно Преди 4 часа

Известно е кои храни трябва да се консумират с повишено внимание

<p>Протести в Израел срещу плановете на Нетаняху за Газа</p>

Десетки хиляди израелци на протест срещу плановете на Нетаняху за Газа

Свят Преди 5 часа

Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от "Хамас"

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 5 часа

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Ето защо е по-добре да спите без бельо: Не всеки знае това

Любопитно Преди 5 часа

Спите ли по пижама или предпочитате повече свобода?

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Любопитно Преди 5 часа

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 13 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

„Джеймс Уеб“ откри доказателство за нова планета

Технологии Преди 14 часа

Откритието представлява най-силното доказателство досега за съществуването на газов гигант, който обикаля около звездата Алфа Кентавър А

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Лондонската полиция задържа 365 души на пропалестински протест

Свят Преди 15 часа

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Свят Преди 15 часа

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

България Преди 16 часа

Огънят е достигнал до вилната зона на града

Българин изчезна в Охридското езеро

Българин изчезна в Охридското езеро

Свят Преди 17 часа

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Свят Преди 17 часа

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Свят Преди 18 часа

Иран обяви, че с Русия или без нея ще действа

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

България Преди 18 часа

Огънят обхваща сухи треви и храсти в района между селата Градец и Царичина

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

10 забранени места по света, които не можете да посетите

Edna.bg

„Диви и красиви“ – в търсене на истинската любов

Edna.bg

Mr Bit Втора лига продължава с още 4 мача

Gong.bg

Голям скандал на мач в Горна Оряховица: има пострадал играч на Беласица

Gong.bg

Бащата на Сияна ще дари обезщетението от 1,2 млн. лв. от застраховката на деца в нужда

Nova.bg

Откриха тялото на изчезналия в Охридското езеро българин

Nova.bg