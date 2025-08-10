България

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

Караджов: Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени

10 август 2025, 18:46
Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете
Източник: БГНЕС

Ryanair дължи отговори, а не оправдания! Това обяви в позиция транспортният министър Гроздан Караджов.

Той посочва, че "опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:

1.  Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?

2.  Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

Случаят със сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Авиокомпанията излезе с позиция

3.  Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?

4.  Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?

5.  Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?

6.  Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството".

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

"Това са въпросите, на които Ryanair трябва да даде ясни, конкретни и документално подкрепени отговори, преди да се опитва да се оневини и да избяга от отговорност. Кой носи вина в този случай ще решат компетентните български органи – не авиокомпанията", подчертава Караджов.

"Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган. В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация!", посочи транспортният министър.

"Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания", добавя Караджов.

Източник: МТС    
Караджов дете самолет КЗД
