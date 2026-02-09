България

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома

9 февруари 2026, 09:24
Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда

Половин година след трагедията с АТВ в Слънчев бряг делото все още не е влязло в съда
П оловин година след инцидента с АТВ в центъра на Слънчев бряг, при който загина жена, а детето ѝ беше тежко ранено , случаят все още не е влязъл в съда.

На 14 август Никола Бургазлиев, в чиято кръв след катастрофата бяха открити следи от марихуана, изгуби контрол над мощното бъги и помете семейството, което се движело по тротоара.

Втора проба потвърди - Бургазлиев е шофирал под въздействие на наркотици АТВ-то, помитайки петима на Слънчев бряг

Ранени бяха петима души, сред които 35-годишната Христина, която почина след месец в кома, а синът ѝ - 4 годишният Мартин - оцеля, но е със 100% ТЕЛК.

От прокуратурата обявиха, че досъдебното производство вече е приключило. Защитата на Бургазлиев обаче прави всичко възможно и използва всички законови механизми, за да бави момента на влизане на материалите в съдебна зала. Поредният им ход е днес, когато ще бъде искана промяна на мярката за неотклонение. Засега извършителят е с постоянна мярка „задържане под стража”.

Малкият Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг, трябва да се научи да ходи и говори отново

„Досъдебното производство е приключило и още преди Нова година ни предявиха материалите, но няма конкретна дата кога ще бъде делото. Марти се възстановява бавно и има ТЕЛК решение на 100% за 1 година. Три пъти седмично ходи на логопед и на рехабилитация, а засега докторите казват, че се развива добре”, разказа близкият на пострадалите - Юлиян Здравков в ефира на NOVA.

Изписаха от болницата 4-годишния Марти, ударен от АТВ в Слънчев бряг

При инцидента беше ранена и дъщерята на Здравков. Той отбеляза, че нито тя, нито Марти имат спомени от момента на трагедията.

Източник: NOVA    
