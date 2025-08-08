България

Камион се блъсна във влак край Пловдив

Водачът на тежкотоварния автомобил е откаран в болница

8 август 2025, 16:00
Камион се блъсна във влак край Пловдив
Източник: БГНЕС

И нцидент между камион и товарен влак е станал днес следобед на жп прелез между пловдивските села Белозем и Маноле. Сигналът за катастрофата е подаден около 11:50 ч., научи NOVA.

На място веднага са изпратени екипи на полицията от РУ-Труд, пожарна и Спешна помощ. От полицията съобщиха, че на шофьора на камиона е оказана медицинска помощ, след което е откаран в болница за допълнителни прегледи.

Инцидент с пострадал човек блокира влакове в София

По първоначални данни 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил не се е съобразил със светлинния сигнал на прелеза, който е без бариери. Камионът се е ударил странично в преминаващия товарен влак.

И на двамата водачи – на камиона и на влака – са направени проби за алкохол, които са отрицателни. Причините за инцидента се изясняват.

Източник: NOVA    
влак камион катастрофа Пловдив
Последвайте ни
Грабеж пред клон на банка в София

Грабеж пред клон на банка в София

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Тръмп се зае с Армения и Азербайджан

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Това е китайската Gymkhana: 4х4 дрифт на ток (видео)

Това е китайската Gymkhana: 4х4 дрифт на ток (видео)

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 1 ден
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Как мина денят ти в офиса? – Изглеждах зает. Мисията е изпълнена.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Свят Преди 1 час

Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек

<p>&quot;Кетаминовата кралица&quot; ще бъде съдена</p>

"Кетаминовата кралица",обвинена за смъртта на Матю Пери, ще бъде съдена

Свят Преди 2 часа

Процесът срещу Джасвин Санга, известна като „Кетаминовата кралица“, е насрочен да започне на 23 септември

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Fox News: Срещата между Путин и Тръмп може да се състои още в понеделник в Рим

Свят Преди 3 часа

Рим е един от водещите кандидати за домакинство на историческата среща между САЩ и Русия

Снимката е илюстративна

Катастрофа затруднява движението по „Струма”

България Преди 3 часа

Въведени са и промени в движението при Симитли заради засиления трафик към Гърция

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Берлин спира износа на оръжие, което Израел би могъл да използва в Газа

Свят Преди 3 часа

Международната загриженост нараства заради страданията на палестинците в Газа

.

Българите са в топ 3 на Европа по живот в добро здравословно състояние

България Преди 3 часа

Това показват данни на Евростат

<p>5 от най-странните звездни диети, които ще ви оставят без думи</p>

Най-странните диети на знаменитости - от гладуване до пиене само на лимонада

Любопитно Преди 3 часа

От гладуване с дни до хранене само с лимонена вода - тези звезди доказаха, че когато става дума за външен вид, граници почти няма

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

НЗОК започна беседи за здравните права в домовете за възрастни хора

България Преди 3 часа

По време на беседите експерти от НЗОК разясняват на живущите в домовете техните права

,

МОЛДПРЕС: България е шестият най-голям икономически партньор на Молдова от ЕС

Свят Преди 4 часа

През 2024 г. общата стойност на търговския обмен между двете страни се е увеличила с 14,8% в сравнение с 2023 г

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Любопитно Преди 4 часа

Двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Свят Преди 4 часа

Си Цзинпин е наредил да се положат „максимални усилия“ за спасяването на изчезналите хора

<p>Злодей или герой: Кой е&nbsp;&bdquo;бащата&ldquo; на пакистанската атомна бомба</p>

Злодей или герой – противоречивото наследство на „бащата“ на пакистанската атомна бомба

Свят Преди 4 часа

Как Абдул Кадир Хан създава международна мрежа за разпространяването на ядрени технологии

,

Що е то цифрово евро и ще има ли дигитална валута еврозоната

България Преди 4 часа

Тя може да замени парите в брой и да се ползва при липса на интернет

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Полският премиер Туск: Паузата във войната в Украйна може да е близо

Свят Преди 4 часа

Това се случи след разговор с украинския президент Володимир Зеленски

<p>And Just Like That загатва за края на Кари Брадшоу</p>

And Just Like That приключва: Кари Брадшоу ще има ли щастлив край?

Любопитно Преди 5 часа

„Една жена сама в края би било трагедия, нали?“

,

Заради ураганни ветрове: Забраниха плаването на няколко гръцки пристанища

Свят Преди 5 часа

Това предизвика хаос

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Михаела Маринова се сгоди? (СНИМКИ)

Edna.bg

Нюкасъл се спря на два варианта за заместник на Исак

Gong.bg

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948: Огън, следвай ме!

Gong.bg

Извършен е опит за грабеж пред клон на банка в София, нападателят е задържан

Nova.bg

Катастрофа на магистрала „Тракия”, две деца са в болница (СНИМКА)

Nova.bg