На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

П арламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца и за разпространение на порнографски материали.

„ДПС-Ново начало” предложи значително увеличение на наказанията за сексуални посегателства срещу деца

Според новите текстове, лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст, могат да получат до 15 години затвор. Освен това давността за преследване на подобни престъпления ще започва да тече едва след навършване на пълнолетие на жертвата, което ще ѝ даде възможност лично да сезира компетентните органи.

Удължават давността за престъпления срещу деца

Друга промяна предвижда по-тежки наказания за разпространение на порнографски материали. Сега санкцията ще бъде от една до пет години лишаване от свобода, вместо досегашната – до една година.

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Промените криминализират също така нерегламентираните големи сметища, като предвиждат сериозни наказания, включително лишаване от свобода, за нарушителите.