На първо четене: НС прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

Предвиждат се до 15 години затвор за извършване на сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст

12 март 2026, 11:43
Източник: iStock Photos

П арламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-строги наказания за сексуални престъпления срещу деца и за разпространение на порнографски материали.

Според новите текстове, лицата, извършили сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст, могат да получат до 15 години затвор. Освен това давността за преследване на подобни престъпления ще започва да тече едва след навършване на пълнолетие на жертвата, което ще ѝ даде възможност лично да сезира компетентните органи.

Друга промяна предвижда по-тежки наказания за разпространение на порнографски материали. Сега санкцията ще бъде от една до пет години лишаване от свобода, вместо досегашната – до една година.

Промените криминализират също така нерегламентираните големи сметища, като предвиждат сериозни наказания, включително лишаване от свобода, за нарушителите.

