Размерът на средния осигурителен доход за януари е 1006,70 евро

Р азмерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. е 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2025 г. до 31 януари 2026 г. е 957,91 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Колко ще порасне пенсията, ако продължите да работите след пенсиониране

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

За декември миналата година размерът на средния осигурителен доход за страната е бил 1999,08 лева.