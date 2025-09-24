България

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители

24 септември 2025, 10:29
Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС
Източник: БТА

П редседателят на парламента Наталия Киселова закри днешното пленарно заседание след две проверки на кворума в залата.

Почти веднага след началото беше направена първата проверка на кворума по искане на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" заради негово предложение за включване на точка в седмичната програма. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. В залата се регистрираха 110, след което председателят на НС закри днешното заседание. Утре от 9:00 часа е следващото редовно заседание.

Преди да бъде закрито днешното депутатите успяха да приемат седмичната програма за работата си.

Цончо Ганев от „Възраждане“ възрази, че в нея не е включен внесеният миналата седмица от тях проект на решение за създаване на временна комисия, която да провери фактите за строителството на хотел „Хаяши“ в София и участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков. "Няма как една жена с професия актриса и той, като дългогодишен държавен служител, да отиде в банката и да тегли 11 млн.лв. кредит", каза Ганев. Вярвам, че всичко е законно, но затова трябва комисията да провери фактите и да изчисти съмненията, подчерта той.

Отхвърлено беше и сходното предложение на „Величие“ - отново за създаването на временна комисия във връзка с изграждането "Хаяши“.

Не бе прието предложението на Халил Летифов от „ДПС-Ново начало“ за сваляне имунитета на Йордан Тодоров от „Възраждане“, както и на колегата му Хамид Хамид точка втора за днес да бъде проект на решение по искането на и.ф. главен прокурор за сваляне имунитета на Джейхан Ибрямов. 

"Това предложение е недопустимо, тъй като същото беше отхвърлено на 17 септември и не е изтекъл едномесечният срок", обясни Наталия Киселова.

Отхвърлено беше и предложението на Байрам Байрам ("ДПС-Ново начало") точка трета за днес да бъде отново искане на и.ф. главен прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно производство срещу Ивайло Чорбов от „Възраждане“. 

Не бе прието искането на Божидар Божанов от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ за включване в програмата на законопроекта на Министерския съвет за промени в закона за киберсигурност - като точка втора за четвъртък. Вече мина една година от наказателна процедура срещу България, да не бавим повече, аргументира искането за прегласуване Божанов, но предложението отново не бе прието.

Източник: Нелли Желева/БТА    
НС Киселова заседание кворум
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 2 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

