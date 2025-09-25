Пеевски: Парламентът ще работи въпреки липсата на кворум

Н яма никакъв проблем, парламентът ще работи, каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание председателят на ДПС Делян Пеевски, след като втори ден депутатите не заседават поради липса на кворум.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.

По думите на Пеевски няма кворум, защото има отсъстващи депутати.

Радостин Василев: Липсата на кворум в НС е провал на управляващите, не на опозицията

Държавата може да има само един президент, премиер и председател на парламента, каза Пеевски след думите на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че страната има петима министър-председатели.

За каквото си искам, отговори депутатът на въпрос за какво си говори с министрите в кабинета.

Без кворум: Депутати блокираха парламента за пореден ден

Премиерът Росен Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес да бъде в Плевен, заедно с шефа на Националния борд по водите - Атанас Зафиров, имаме достатъчно вицепремиери, заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата, каза Делян Пеевски.

Бедственото положение в Плевен заради водната криза беше удължено до 1 октомври.