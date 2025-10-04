След потопа: Описват щетите в "Елените", започва разчистване

П редстои описване на щетите във вилно селище "Eлените" и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа-Бургас.

Сняг и порой през октомври: Хаос в България, бедствено положение в няколко общини

На изведените хора от "Елените" е оказана логистична и психологическа подкрепа, първа долекарска помощ. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.

Няма хора в опасност.

Екипи на полицията и на Пожарна безопасност и защита на населението останаха на място през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката.

По данни на Националният институт по метеорология и хидрология се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

Спешна евакуация на ваканционно селище "Елените"

Община Царево междувременно изготвя списък с необходимите мерки и обекти, пострадали при поройните дъждове, който ще бъде подаден в кратък срок към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

Оттам напомнят, че при бедствието през 2023 г. щетите са надхвърлили 80 млн. лв., а държавата е отпуснала 42 млн. лв., без да бъдат осигурени средства за сериозни дейности в речните корита и дерета.

Всички съоръжения, изградени след бедствието през 2023 г., са издържали на водния натиск през последните часове, като са установени само периферни нарушения в настилките около тях.

Основен акцент в предстоящите действия е работата по коритото на река Черна, където се предвижда изграждане на бентове с цел ограничаване на разливи при очакваните нови валежи във вторник.

Общинските екипи почистват усилено всички населени места. От Общината призовават жителите за търпение и разбиране.

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

"Аз лично призовавам да няма спекулации – и в предишния мандат, и в настоящия са предприети действия за основна корекция на коритото на река Черна, но финансиране от държавата не беше отпуснато", каза кметът на Царево Марин Киров, цитиран от пресцентъра.

От 2023 г. насам всички дерета, речни корита и опасни участъци са почиствани многократно. Според местната администрация се наблюдава "невиждана водна стихия", срещу която остарялата инфраструктура, проектирана преди десетилетия, трудно устоява.

Жителите и гостите на региона са били своевременно уведомени за очакваното влошаване на метеорологичната обстановка от Областната управа, общините, институциите и медиите още в началото на седмицата. От Община Царево определят като "неуместни" спекулациите относно ефективността на системата BG-Alert.

Призивът към всички граждани е да бъдат внимателни и при необходимост да търсят съдействие от компетентните служители.