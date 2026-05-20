Хванаха крадец на мотори в София

С лужители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) задържаха извършител на три кражби на мотоциклети, извършени в района на Четвърто районно управление в София, съобщи пред медиите главен инспектор Стоян Йотев - началник на сектор „Престъпления, свързани с МПС“ към СДВР.

Кражбите са извършени в рамките на две седмици от края на април до 10 май. Образувани са отделни три досъдебни производства под ръководството на Софийската районна прокуратура, посочи главен инспектор Йотев.

Той разказа, че извършителят на кражбите е „познат на полицията“. Задържаният е на 43 години, криминално проявен за множество кражби, както и за управление на моторно превозно средство с алкохол над 1,2 промила и наркотични вещества. Мъжът е бил арестуван и за „каналджийство“, за което има и присъда.

„Беше сформиран съвместен екип от служители на сектора „Престъпления свързани с МПС“ и служители на Четвърто районно управление и започнаха интензивни и оперативни издирвателни мероприятия с цел да установим извършителя. След като бяха събрани и анализирани множество доказателства, установихме извършителя и предприехме действия по провеждане на специализирана полицейска операция, отново съвместно с служителите от Четвърто районно управление, при което успяхме да локализираме и трите мотоциклета“, обясни Йотев.

Той посочи, че единият мотоциклет бил открит на територията на град София, а останалите два - продадени от извършителя на друго лице в Дупница, където са намерени разкомплектовани в морга за мотоциклети с цел последваща продажба на части.

Инспектор Йотев подчерта, че и трите мотоциклета са с различни марки и скъпи. За двата е доказано, че са разкомплектовани за продажба, като третият е намерен цял, като собствениците са известни. Мотоциклетите били откраднати от улицата. Инспектор Йотев отправи апел към всички собственици на мотори, мотопеди, включително и електрически велосипеди, да бъдат добри стопани и да положат усилия да си ги паркират в гараж, ако нямат тази възможност, да ги държат в охраняеми паркинги с изградено видеонаблюдение.

„Откраднатите мотоциклети се продават на различни места, но предимно в автоморги, включително някои от извършителите ги продават и онлайн, с различни обяви. Но когато бъдат разкомплектовани, много от частите нямат серийни номера и за нас е доста трудно да установим коя част от какъв мотоциклет е, посочи той. Полицията постоянно извършва проверки в такива места на територията на цялата страна“, добави инспектор Йотев.