Ето кога България ще има нови ядрени блокове

Строителството се очаква да продължи около 10 години

20 май 2026, 16:46
Източник: БГНЕС

Б ългария се нуждае от проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, за да гарантира енергийната си независимост, да намали зависимостта от вносни горива и да подкрепи развитието на икономиката. Това заяви изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ Петьо Иванов по време на медиен брифинг, на който „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, „Уестингхаус“ (Westinghouse) и „Хюндай И енд Си“ (Hyundai E&C) представиха напредъка по проекта за новите мощности. Събитието се състоя в „Гранд Хотел Милениум София“.

По думите на Иванов по време на строителството, което се очаква да продължи около 10 години, проектът ще добавя приблизително по 1 процент към брутния вътрешен продукт на страната годишно. Той подчерта, че строителството на новите два реактора е положително и за българската икономика, не само за подобряването на енергийната сигурност.

Според него всяко инвестирано евро ще има директен ефект върху икономическото развитие на страната. Очакват ни около 60 години генериране на енергия, което означава, че допълнителни 55 милиарда евро ще бъдат добавени към икономиката ни. Това е около 0,8 на сто към брутния вътрешен продукт, което ще е сериозен двигател за икономиката ни, каза Иванов.

Той уточни, че преди подписването на EPC договора (за инженеринг, доставки и строителство) ще има яснота както за крайната стойност на проекта, така и за цената на произвежданата електроенергия. На този етап обаче не се ангажира с конкретна прогноза.

Очаква се новите мощности на АЕЦ „Козлодуй“ да започнат работа през 2037 година, заяви Джоел Ийкър, старши вицепрезидент на „Уестингхаус“ за проекти в Европа, Близкия изток и Африка.

По думите му компанията вече е извършила значителен обем проучвания в България и е работила активно по изграждането на местна верига за доставки. Според Ийкър следващата фаза е българското правителство да получи разрешение от Европейката комисия за новите мощности на атомната централа и да предприеме дейности за инвестицията. 

Той отбеляза, че това ще позволи да бъде изготвен окончателният финансов модел и да се гарантира изпълнението на проекта при договорените условия.

Ийкър подчерта, че първоначалните инженерни проучвания вече са приключили, а следващата стъпка е представянето на документацията, необходима за осигуряване на банково финансиране.

„Използваме български инженерни фирми, които да ни подпомагат. Използваме европейска стомана, не я доставяме от САЩ. Работим в сътрудничество с редица производители и проектантски къщи“, поясни той.

По думите му е разработен целият работен график на фаза проектиране, снабдяване и строителство. Имаме план за снабдяване,  така че да можем да осигурим цялото оборудване и нужните услуги на този етап. Извършили сме доста подготвителна работа по строителството, обясни още той.  

Ийкър каза още, че „Уестингхаус“ работи активно както с държавните институции, така и с бизнеса, като вече са подписани 36 меморандума за сътрудничество с български доставчици.

„Ние отделяме голямо внимание на ядрената безопасност и искаме да сме сигурни, че проектът ще се реализира така, както е подготвен“, обобщи той.  

Ръководителят на екипа за глобална реализация в „Хюндай И енд Си“ Киуон Лий заяви, че вече са оценени рисковете за изграждането на реакторите AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. 

По думите му една от основните цели е изготвянето на интегриран график и предварителна финансова рамка за проекта. Договорът включва и развитие на местната верига за доставки, както и подготовка на необходимите разрешителни за строеж, посочи Лий.

Той подчерта, че макар подобни проекти обикновено да разчитат основно на международен експертен опит, в България активно участват и местни инженери. Ускорихме като цяло целия процес. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с Агенцията за ядрено регулиране, посочи Лий. 

Старшият вицепрезидент на „Уестингхаус“ за нови ядрени проекти Елайс Гидиън отбеляза, че половината от работещите атомни електроцентрали в света използват технологии на компанията.

В световен мащаб има нарастващ интерес към ядрената енергетика заради декарбонизацията, националната сигурност и необходимостта от стабилна икономика, посочи той. 

Източник: БТА, Камелия Цветанова    
