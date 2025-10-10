След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

Слънце, вятър и температури до 20°: Какво време ни очаква днес

Внимание, шофьори! Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“ до неделя

Земеделци излизат на протест в защита на българското производство

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

Три жени в болница, след като добавка за отслабване едва не ги уби

Е вакуация в русенското село Николово. Беше активирана и системата BG-Alert. Причината - в четвъртък поддаде дигата на язовир „Липник”.

Кметът на Русе обяви двудневно бедствено положение за Николово.

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Предупреждение за готовност за евакуация в рамките на следващите 24 часа получиха и жителите на Мартен и Сандрово.

„Пропукване на дигата от страна на язовира няма. Всичко се случва заради дъждовната вода. Няма увеличаване на свлачището, което беше констатирано. Общината ежемесечно наблюдава язовира и влагата в язовирната стена намалява”, каза кметът на Русе Пенчо Милков.

Предстои той да сформира комисия от инженери, които да оценят ситуацията.

България под вода: Варна, Русе и Велико Търново бедстват след потопа

През цялата нощ с помпи от пожарната са източвали вода от водоизточника.

Доброволци и полицаи са обикаляли Николово, за да наглеждат домовете на евакуираните хора, заяви кметът на селото Златан Ванев.