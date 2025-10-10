След евакуацията в Русенско: Има ли все още риск за жителите

Е вакуация в русенското село Николово. Беше активирана и системата BG-Alert. Причината - в четвъртък поддаде дигата на язовир „Липник”.
Кметът на Русе обяви двудневно бедствено положение за Николово.
Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига
Предупреждение за готовност за евакуация в рамките на следващите 24 часа получиха и жителите на Мартен и Сандрово.
„Пропукване на дигата от страна на язовира няма. Всичко се случва заради дъждовната вода. Няма увеличаване на свлачището, което беше констатирано. Общината ежемесечно наблюдава язовира и влагата в язовирната стена намалява”, каза кметът на Русе Пенчо Милков.
Предстои той да сформира комисия от инженери, които да оценят ситуацията.
България под вода: Варна, Русе и Велико Търново бедстват след потопа
През цялата нощ с помпи от пожарната са източвали вода от водоизточника.
Доброволци и полицаи са обикаляли Николово, за да наглеждат домовете на евакуираните хора, заяви кметът на селото Златан Ванев.