България под вода: Варна, Русе и Велико Търново бедстват след потопа

П роливни дъждове връхлетяха България през изминалата нощ (7 срещу 8 октомври), причинявайки локални наводнения и свлачища в различни райони на страната. Въпреки предизвикателствата, властите докладват за постепенно нормализиране на обстановката, като критични нива не са достигнати.

Един от най-засегнатите райони е черноморският град Варна, където интензивният валеж е наводнил подлези,

затруднявайки движението на пешеходци и автомобили. Екипи на местните служби са реагирали своевременно за отводняване на засегнатите участъци.

В Централна България, град Велико Търново също е със сериозни проблеми.

Река Янтра е достигнала ниво от 2,20 метра, което е опасно близо до критичния праг.

Въпреки това, кметът на града, Даниел Панов, увери обществеността, че опасност от наводнение няма и ситуацията е под контрол.

Постъпили са сигнали и за свлачища, предизвикани от обилните валежи, в различни части на страната. Екипи на Гражданска защита и местните власти са мобилизирани за оценка на щетите и предприемане на необходимите мерки.

Към сутринта на 8 октомври, обстановката в засегнатите райони постепенно се нормализира. Въпреки локалните проблеми, няма данни за сериозно пострадали хора или мащабни разрушения. Властите призовават гражданите да бъдат бдителни и да следят актуалните метеорологични прогнози.

Русе се оказа под вода днес

(8 октомври), след безспирни и проливни дъждове, които парализираха градската инфраструктура. Улиците на града са превърнати в реки, а редица автомобили са останали под вода, показват тревожни кадри, разпространени от граждани в социалните мрежи.

Снимки и видеоклипове, публикувани във Facebook от жители на Русе, красноречиво демонстрират мащаба на бедствието. На тях се виждат наводнени пътни артерии, затруднено движение и коли, потопени в дъждовните води, което създава сериозни проблеми за придвижването и безопасността.

Очевидно синоптичните прогнози за силни и проливни валежи за региона са се сбъднали с пълна сила. Метеоролозите предупреждаваха за влошаване на времето, а днес това доведе до реална извънредна ситуация в крайдунавския град.

В Кюстендил екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) са извършили обходи по поречията на реките в региона, разкривайки

тревожна картина на непочистени речни корита, които създават потенциален риск от наводнения.

Въпреки че непосредствено след последните обилни валежи не е констатирано покачване на водните нива, откритите проблеми будят сериозни притеснения за сигурността на населението.

При проверките са инспектирани критични участъци от речни корита, мостове и хидросъоръжения в цялата област. Основният проблем, който екипите са установили, е наличието на паднали дървета и клони, които възпрепятстват естествения отток на водата. Тези натрупвания значително намаляват пропускателната способност на речните легла, превръщайки ги в потенциални капани при бъдещи обилни валежи или бързо топене на снегове.

В отговор на констатациите,

РДПБЗН-Кюстендил е изпратила писма до всички общини в региона с настояване за засилено наблюдение на обектите и предприемане на спешни мерки за почистване и обезопасяване на речните корита.

С оглед на очакваните метеорологични промени и все по-честите екстремни явления, своевременната реакция на местните власти е от ключово значение за предотвратяване на тежки последици.

Непочистените реки са хроничен проблем в много части на страната, който всяка година води до наводнения и значителни материални щети. Случаят в Кюстендилско е поредното напомняне за необходимостта от постоянна превенция и поддръжка, за да се гарантира безопасността на жителите и тяхното имущество. Призивът към общините е да действат бързо и отговорно, преди потенциалната заплаха да се превърне в реална катастрофа.