Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври

9 октомври 2025, 18:28
Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят

Георг Георгиев: Сигурността на Балканите не е даденост, изисква сътрудничество

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Столичният общински съвет отпуска 500 000 лв. за Европейското по волейбол през 2026 г.

Кризата с боклука: СОС гласува 9 млн. лева за

След смъртта на четирима в „Елените“ - прокуратурата разследва разрешителните за строеж

Карлос Насар излиза за злато на Световното

На първо четене: Приеха продажбата на активите на

Р усенско е обхванато от извънредна ситуация, след като днес, 9 октомври 2025 г., кметът на Община Русе Пенчо Милков издаде заповед за въвеждане на бедствено положение в село Николово. Причината е регистрирани свличания на земни маси, които създават непосредствен риск от скъсване на нарушена дига на река Сараджийска в района на Лесопарк „Липник“.

Източник: БТА

България под вода: Варна, Русе и Велико Търново бедстват след потопа

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври. Заповедта разпорежда незабавна евакуация на жителите на село Николово, които се намират на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска. Властите предупреждават и жителите на град Мартен и село Сандрово за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети спешни действия за тяхното извеждане.

Източник: БТА

Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

Община Русе незабавно активира системата BG-Alert, за да информира населението за развиващата се обстановка и необходимите мерки. Като пункт за временно настаняване на нуждаещите се е подготвена зала „Арена Русе“, където са осигурени храна, вода и психологическа подкрепа.

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Копие от кметската заповед е изпратено до всички компетентни държавни институции, които са в готовност да окажат съдействие при нужда. Кметът на Русе Пенчо Милков ще упражнява личен контрол върху изпълнението на всички предприети мерки, с категорична цел да се гарантира животът и здравето на гражданите.

От Община Русе увериха, че ще продължат своевременно да информират обществеността за развитието на ситуацията и всички предприети действия. Призовават се гражданите да следят официалните съобщения и да спазват указанията на властите.

Източник: Мартин Пенев/БТА    
Бедствено положение Русе Николово Евакуация Свлачища Дига BG-Alert Наводнения
Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Чичо и племенник пребиха до смърт 63-годишен пастир в Пазарджишко

Европа се подготвя за варианта „Франкенщайн“ на COVID-19, какви са симптомите му

Все повече българи са с намалена пенсия

Porsche строи състезателна писта, преминаваща през сградата ѝ

<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 2 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 2 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 2 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 2 дни

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

Обезвредиха опасни боеприпаси в кв. "Бояна"

България Преди 27 минути

По време на изкопни дейности в столичния квартал са открити гранати

<p>&quot;Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!&quot;</p>

Нетаняху: Тръмп заслужава Нобелова награда за мир

Свят Преди 50 минути

"Дайте Нобеловата награда за мир на Доналд Тръмп, той я заслужава!", написа израелският премиер

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Кейт предупреди за „епидемията от отчуждение“

Свят Преди 2 часа

Кейт Мидълтън, майка на три деца – принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.) – отбелязва, че предизвикателството е „особено остро“ за бебетата и малките деца, родени в свят, потопен в цифрови технологии

Национален борд по водите

Националният борд по водите стартира уебстраница

България Преди 2 часа

Тя бе представена от заместник министър-председателя и председател на борда Атанас Зафиров

Приоритетите на българското правителство, ползите от пълноправното ни членство в Шенген и стъпките за успешно въвеждане на единната европейска валута в България от началото на следващата година бяха водещите теми на срещата на министър-председателя Росен Желязков с посланиците на държавите членки на Европейския съюз

Желязков и посланиците на страните от ЕС обсъдиха успешното въвеждане на еврото у нас

България Преди 3 часа

Домакин на срещата беше посланикът на Дания у нас Флеминг Стендер

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

МВнР: България приветства споразумението между Израел и „Хамас“

Свят Преди 3 часа

От българското външно министерство заявяват, че високо оценяват лидерството на американския президент Доналд Тръмп и активното му участие в този сложен процес

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

Откриха Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” в Кърджали

България Преди 3 часа

Събитието се провежда в рамките на два дни

Руският президент Владимир Путин е на посещение в Таджикистан, където се срещна с Емомали Рахмон и Илхам Алиев

Путин призна ролята на Русия при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Свят Преди 3 часа

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

България Преди 3 часа

Пътят Николово - Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите

Барън Тръмп

Барън Тръмп може да оглави TikTok след прехвърлянето му на американски инвеститори

Свят Преди 3 часа

19-годишният син на президента Доналд Тръмп е предложен за водеща роля в ръководството на платформата, след като според съветници именно той е помогнал на баща си да спечели младите избиратели

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

Докато СОС одобри заем за боклука, софиянци си купиха два боклукчийски камиона

България Преди 3 часа

Кампанията успя само за няколко дни да събере 80 000 лв. и да купи не един, а два професионални камиона

Скандал в Гърция: Огромни измами с аграрни субсидии на ЕС

Свят Преди 4 часа

Този скандал може да струва на Гърция загубата на европейски пари

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Европейската комисия разследва Унгария за шпионаж срещу ЕС

Свят Преди 4 часа

Това съобщи днес говорител на ЕК на пресконференция в отговор на въпроси

Владимир Зомбори в търсене на таланта тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 4 часа

Музикалното шоу ще изпита интуицията на любимия актьор

Джими Кимъл

Джими Кимъл: Случаят ми трябва да е червена линия за свободата на словото

Свят Преди 4 часа

Телевизионният канал Ей Би Си, който е собственост на компанията "Дисни", временно свали от ефир предаването на Кимъл миналия месец

<p>Терзиев: София овладява кризата с боклука</p>

Терзиев: София овладява кризата с боклука, нормализиране през следващата седмица

България Преди 4 часа

Той увери, че за момента общината успява с подкрепата на доброволци и всички, които се включват за справяне с проблема

