Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

Р усенско е обхванато от извънредна ситуация, след като днес, 9 октомври 2025 г., кметът на Община Русе Пенчо Милков издаде заповед за въвеждане на бедствено положение в село Николово. Причината е регистрирани свличания на земни маси, които създават непосредствен риск от скъсване на нарушена дига на река Сараджийска в района на Лесопарк „Липник“.

Източник: БТА

Бедственото положение е в сила от днес до 23:59 часа на 11 октомври. Заповедта разпорежда незабавна евакуация на жителите на село Николово, които се намират на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска. Властите предупреждават и жителите на град Мартен и село Сандрово за възможна евакуация в рамките на следващите 24 часа, като при необходимост ще бъдат предприети спешни действия за тяхното извеждане.

Община Русе незабавно активира системата BG-Alert, за да информира населението за развиващата се обстановка и необходимите мерки. Като пункт за временно настаняване на нуждаещите се е подготвена зала „Арена Русе“, където са осигурени храна, вода и психологическа подкрепа.

Копие от кметската заповед е изпратено до всички компетентни държавни институции, които са в готовност да окажат съдействие при нужда. Кметът на Русе Пенчо Милков ще упражнява личен контрол върху изпълнението на всички предприети мерки, с категорична цел да се гарантира животът и здравето на гражданите.

От Община Русе увериха, че ще продължат своевременно да информират обществеността за развитието на ситуацията и всички предприети действия. Призовават се гражданите да следят официалните съобщения и да спазват указанията на властите.