Славяново празнува победата на Румен Радев

В Славяново, станало известно като "президентското село", защото това е родното място на Румен Радев, настана бурна радост след обявяването на първите резултати от екзитпол на агенция "Тренд", предава NOVA.
Данните показаха, че коалицията на Радев "Прогресивна България" печели убедително днешните парламентарни избори.
Първи резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание
Сред събралите се хора на местния площад беше и кметът Николай Балабанов.
"Ние сме много щастливи, но искаме да изчакаме и официалните резултати от изборния ден. Всички чакаме по-добър живот - както за нас, така и за децата ни", заяви той.