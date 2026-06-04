Само 10 минути на ден: Японско упражнение в легнало положение подобрява баланса и гъвкавостта

С амо 10 минути ежедневни упражнения на пода могат значително да подобрят баланса, гъвкавостта и пъргавината на тялото ни. Това показва ново проучване на японски учени, публикувано в научното списание PLOS One. Изненадващото е, че комплексът се изпълнява изцяло по гръб и не изисква никакви усилия в изправено положение, съобщава Fox News.

Изследователите от Токийския университет по агрикултура и технологии установили, че участниците са подобрили баланса си в изправено положение, гъвкавостта на торса и страничната си повратливост след като са изпълнявали специфична рутина в продължение на едва две седмици. Програмата е създадена така, че да свърже стабилността на коремно-мускулния корсет (ядрото на тялото) с координацията на долните крайници.

„Един от най-важните практически изводи е, че дори кратка тренировка с ниско натоварване, изпълнявана в легнало положение, може да подобри важни физически функции“, коментира водещият автор на изследването Томоаки Атоми и допълва: „Много хора си мислят, че подобряването на движенията изисква интензивни тренировки в изправено положение или вдигане на тежести, но нашите открития показват, че подобряването на координацията между торса и краката също е изключително ценно.“

Какво включва японският метод?

Упражненията са изградени около три основни елемента:

Активиране на коремните мускули.

Свързване на торса и долната част на тялото чрез движение тип „мост“.

Координация на долните крайници, която задължително включва прецизна работа с пръстите на краката и глезените.

Учените подчертават, че правилната техника – особено точното позициониране на пръстите и глезените – е от решаващо значение за постигане на ефект. Тъй като се изпълняват по очи или по гръб, упражненията са много по-стабилни и по-малко натоварващи за ставите, отколкото ако човек е изправен. Експертите съветват комплексът да се прави сутрин, за да „събуди“ системите за баланс и координация на тялото.

Умът учи по-бързо, отколкото тялото расте

Изследването обаче показва, че не всеки фитнес показател се подобрява. Учените не са открили напредък в силата на захвата, дългия скок от място или спринта на 50 метра. Това означава, че упражненията не развиват сурова сила или експлозивност, а по-скоро контрол над движенията и невромускулна координация.

„Две седмици са твърде кратък период за изграждане на мускули и данните го потвърждават“, обяснява Джордан Вайс, професор в Медицинския факултет на Нюйоркския университет, който не е участвал в проекта. „Това, което се подобри, е координацията – признак, че мозъкът се учи много по-бързо, отколкото тялото може да порасне на мускулна маса.“

Важните ограничения на проучването

Авторите подчертават, че тези 10 минути трябва да се разглеждат като допълнителен инструмент, а не като пълна замяна на стандартните тренировки. Проучването има няколко ограничения: извадката от участници е малка и се състои предимно от млади, здрави мъже. Все още не е напълно ясно дали тези резултати биха предотвратили реални падания в ежедневието при по-възрастни хора.

Въпреки това методът има огромен потенциал за рехабилитация и за хора в напреднала възраст. Тъй като се изпълнява в легнало положение, рискът от падане или контузия по време на самата сесия е равен на нула.

Наука с лична мисия

Любопитен детайл е, че изследването е и лична мисия за неговия автор. Томоаки Атоми е физиотерапевт и е разработил комплекса заедно с майка си – д-р Йорико Атоми (съавтор на проучването). Преди време той я лекувал от сериозни проблеми с коленете и гърба. Днес, въпреки че е на възраст над 80 години, тя продължава активно да изучава връзката между движението, храненето и здравето.

„Посветила съм се на това да създам свят, в който хората навсякъде могат да живеят красив, изправен живот – както физически, така и ментално“, споделя вдъхновяващата дама.