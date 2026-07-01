Страшна буря с градушка и порой в София

Проверки на НАП и КЗП по морето: Следят за касови бележки и необосновано високи цени

Асен Василев с критики към бюджета: В бюджета има неясни разходи за около 1,7 млрд. евро

Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Атракционът, ударил се в скалите край Ахелой, е работил без документи и регистрация

Адвокат поиска проверка дали МВР е събирало незаконно информация за Делян Пеевски

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"

Експертен анализ: Правителството говори повече, отколкото действа, а бюджетът оставя съмнения за реформи

С илна буря с проливен дъжд, градушка и интензивни пориви на вятъра се разрази в столичния район „Искър“, в близост до Летище "Васил Левски".

За броени минути огромни количества вода заляха пътните платна, а видимостта спадна до минимум.

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

Интензивният валеж бързо образува големи локви по улиците, а на места водата затрудни преминаването на превозните средства.

Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени сериозни материални щети.

Огромно дърво рухна върху кола в София

Вълната на лошото време бързо напредва в София, като в столичния квартал "Младост 1" саксии паднаха от високите етажи на жилищен блок вследствие на силния вятър, предхождащ бурята.