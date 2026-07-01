Страшна буря с градушка и порой в София

С илна буря с проливен дъжд, градушка и интензивни пориви на вятъра се разрази в столичния район „Искър“, в близост до Летище "Васил Левски".
За броени минути огромни количества вода заляха пътните платна, а видимостта спадна до минимум.
Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли
Интензивният валеж бързо образува големи локви по улиците, а на места водата затрудни преминаването на превозните средства.
Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени сериозни материални щети.
Огромно дърво рухна върху кола в София
Вълната на лошото време бързо напредва в София, като в столичния квартал "Младост 1" саксии паднаха от високите етажи на жилищен блок вследствие на силния вятър, предхождащ бурята.