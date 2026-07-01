Силна буря с градушка удари и Петрич

В следствие на силния дъжд, който падна над Петрич, има локални наводнения, скъсан електропровод, пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара и паднало дърво. Това съобщи пред БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

По думите му екипите на пожарната са реагирали на два сигнала за отводняване на мазета на улиците „Св. св. Кирил и Методий“ и „Отец Евтимий“. Към момента дейностите по отводняването са приключили.

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Получен е и сигнал за пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара, предизвикан от скъсан електропровод. Електрозахранването е било своевременно изключено, поради което не е съществувала опасност за гражданите. Към момента ситуацията е овладяна и е нормализирана.

В района на жп прелеза силните валежи са подкопали пътното платно и съоръжението, което е наложило спиране на движението на моторните превозни средства. По информация на главен инспектор Тилев преминаването остава затруднено, тъй като подкопаването е довело до образуването на дълбок участък и компрометиране на основата на прелеза. Екипите на пожарната са отстранили и паднало дърво в района на тържището за търговия на едро.

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По информация на РСПБЗН – Петрич всички сигнали, свързани с последиците от бурята, са обработени, а към момента обстановката в града е спокойна.

Проливният дъжд, придружен от градушка и силен вятър, в Петрич започна около 15:00 часа. Градушката беше с големина на грахово зърно. За кратко време улици в града бяха залети от големи количества вода.