България

Силна буря с градушка удари и Петрич

Получен е и сигнал за пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 21:10
Силна буря с градушка удари и Петрич
Източник: БТА

В следствие на силния дъжд, който падна над Петрич, има локални наводнения, скъсан електропровод, пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара и паднало дърво. Това съобщи пред БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Петрич главен инспектор Стоян Тилев.

По думите му екипите на пожарната са реагирали на два сигнала за отводняване на мазета на улиците „Св. св. Кирил и Методий“ и „Отец Евтимий“. Към момента дейностите по отводняването са приключили.

Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка

Получен е и сигнал за пожар по контактната мрежа в района на железопътната гара, предизвикан от скъсан електропровод. Електрозахранването е било своевременно изключено, поради което не е съществувала опасност за гражданите. Към момента ситуацията е овладяна и е нормализирана.

В района на жп прелеза силните валежи са подкопали пътното платно и съоръжението, което е наложило спиране на движението на моторните превозни средства. По информация на главен инспектор Тилев преминаването остава затруднено, тъй като подкопаването е довело до образуването на дълбок участък и компрометиране на основата на прелеза. Екипите на пожарната са отстранили и паднало дърво в района на тържището за търговия на едро.

Пороен дъжд с градушка наводни Раковски

По информация на РСПБЗН – Петрич всички сигнали, свързани с последиците от бурята, са обработени, а към момента обстановката в града е спокойна.

Проливният дъжд, придружен от градушка и силен вятър, в Петрич започна около 15:00 часа. Градушката беше с големина на грахово зърно. За кратко време улици в града бяха залети от големи количества вода. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Деница Кючукова    
Петрич проливен дъжд наводнение пожар
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Страшна буря с градушка и порой в София

Страшна буря с градушка и порой в София

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Силна буря с градушка удари и Петрич

Силна буря с градушка удари и Петрич

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

Urus SE Performante е най-разяреният SUV на Lamborghini

carmarket.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 1 ден
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 1 ден
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 1 ден
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Свят Преди 2 часа

Двамата са задържани, според полицейското управление на Ню Йорк

Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

България Преди 2 часа

Гръмотевичните бури с валежи могат да доведат до локални наводнения

Голям пожар избухна близо до София

Голям пожар избухна близо до София

България Преди 5 часа

Горят халета за преработка на пластмаса

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

България Преди 5 часа

Цолов е излежал присъда от четири години в САЩ

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

България Преди 6 часа

<p>Съпругата на един от &bdquo;Калашниците&ldquo;: Ще ви приключим, ще ви убием</p>

Арестуваха съпругата на един от „Калашниците“ за побой над свидетел

България Преди 6 часа

Обвиняемата е заплашила свидетеля с думите: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием“

Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

Свят Преди 6 часа

САЩ и Иран проведоха технически преговори в катарската столица Доха

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Свят Преди 6 часа

79-годишният актьор Дани Глоувър разкри в емоционално интервю, че страда от болестта на Алцхаймер. Звездата от „Смъртоносно оръжие“ сподели, че е научил диагнозата скоро след почетния си „Оскар“ и благодари на семейството си, което е неотлъчно до него

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

България Преди 7 часа

В деня, в който КФН е взела решение за отнемането на лиценза, е постъпило уведомление, че има сключен договор за продажба на дружеството

Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

Парите ни Преди 7 часа

Около 6% от парите все още са в икономиката

<p>Мелания Тръмп направи изненадващо публично изявление</p>

Мелания Тръмп подкрепи закон, ограничаващ транссексуалните атлетки

Свят Преди 7 часа

Първата дама Мелания Тръмп наруши мълчанието си с изненадваща позиция в социалните мрежи, подкрепяйки решението на Върховния съд на САЩ. Тя похвали магистратите за ограничаването на транссексуални жени в женските спортни състезания

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

България Преди 7 часа

Един от пострадалите е починал в болница "Бургасмед"

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 7 часа

Над 70 училища участваха в първото Националното състезание по киберсигурност

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Любопитно Преди 7 часа

Ръководителят на космическата агенция Джаред Айзъкман обеща да изстреля топка от Световното в Космоса при триумф на американците. Проектът предвижда ценният товар да бъде транспортиран до бъдещата лунна база заедно с научни роботи

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Свят Преди 8 часа

Първоначалните съобщения сочеха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, майка на останалите му четири деца. Сега обаче стана ясно, че по време на експлозията в понеделник вечерта той всъщност е бил с дългогодишната си любовница Насобина, която живее в Лондон

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 8 часа

Измамните съобщения обещават превод на пари и приканват потребителите да потвърдят данните си

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Пътуването от 135 до 50 килограма: Една история за воля, промяна и вътрешен баланс

Edna.bg

Днес принцеса Даяна щеше да навърши 65! Светът още не е спрял да я обича

Edna.bg

Гьозтепе започна подготовка за новия сезон

Gong.bg

НА ЖИВО: Белгия - Сенегал, състави

Gong.bg

Близки на изчезналата Наталия във Варненско призоваха още доброволци да се влючат в търсенето 

Nova.bg

Силна буря връхлетя София: Паднали дървета, градушка, наводнения и квартали без ток (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg