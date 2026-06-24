Буря заплашва мача Бразилия – Шотландия в Маями

П оследното участие на Бразилия по време на груповата фаза на Мондиал 2026 може сериозно да се забави. Причината за това са очакваните бури в сряда американско време. Според британското издание SUN – срещата с Шотландия може да бъде прекъсната по подобие на Франция – Ирак.

Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

Мачът е насрочен за 18:00 часа местно време. Точно за тогава има прогноза за буря. Ако стадионът в Маями, известен още като „Хард Рок“, бъде засегнат от мълния - мачът може да се забави. Забавянето във Филаделфия около мача на „петлите“ беше два часа.

Тогава феновете бяха инструктирани да се скрият на полувремето, докато играчите се върнат в съблекалнята.

Всяка мълния в радиус от осем мили от стадиона води до спиране на играта. Двубоят може да се възобнови най-малко 30 минути след последния удар.

Мениджърът на Шотландия Стив Кларк разкри, че отборът му има готов план в случай на забавяне на мача.

Мондиал 2026: Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

По време на пресконференцията си преди мача във вторник, той каза: "Мисля, че мачът на Франция се забави заради времето и това се случи за първи път в турнира. Досега явно сме имали малко късмет с времето. Като се има предвид прогнозата за утре – възможно е да има някои прекъсвания поради дъжд. Имаме стратегия как да се справим с това. Очевидно не се знае колко дълго ще бъде забавянето. Надяваме се, че забавянето ще е кратко, ако има такова."

Шотландия се нуждае от поне една точка, за да си осигури място в елиминационната фаза на Световното първенство. В крайна сметка загуба също не изключва изцяло шансовете на островитяните.