48-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа край Павел баня

Ж ена на 48 години е с опасност за живота след пътнотранспортно произшествие в село Габарево, община Павел баня. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

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По първоначална информация инцидентът е станал на 17 юни около 9:29 часа на ул. „Розова долина“, западно от кръстовището с ул. „Соколна“.

Лек автомобил, управляван от 48-годишна жена, е спрял, след което шофьорката е излязла от автомобила и е застанала зад него. В същото време друга кола, управлявана от 73-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и е ударил челно спрелия автомобил. Вследствие на удара колата е блъснала намиращата се зад него 48-годишна жена.

Жена е с опасност за живота след катастрофа в Старозагорско

Пострадалата е транспортирана в болница с различни наранявания и опасност за живота. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

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Вчера полицията в Стара Загора съобщи, че издирва шофьор на превозно средство, участвал в пътнотранспортно произшествие със загинал мъж на пътя за село Ценово, община Чирпан.

Пътната безопасност в региона на Стара Загора през последните месеци е белязана от поредица инциденти с тежки последствия за пешеходци и участници в движението, които провокираха засилени действия от страна на институциите.

През ноември 2024 г. при трагичен инцидент на ул. „Хрищенско шосе“ в Стара Загора 32-годишна пешеходка загуби живота си, след като беше блъсната от лек автомобил. Случаят, разследван от Окръжна прокуратура – Стара Загора, доведе до активиране на процедури за проверка на пътните условия в района.

Малко по-рано, през юни 2024 г., при инцидент в село Тракия, община Опан, 25-годишна жена пострада тежко при сблъсък между мотоциклет и трактор. Разследването по случая доведе до образуването на досъдебно производство в сектор „Пътна полиция“, което подчерта необходимостта от повишен контрол върху селскостопанската техника по републиканската пътна мрежа.

В отговор на зачестилите катастрофи, Областната дирекция на МВР в Стара Загора въведе засилени мерки за превенция, включващи по-чести технически проверки на водачите и засилено присъствие на екипи в критичните часови пояси.

Въпреки тези усилия, инциденти като случая от април 2024 г. на път III-5602, при който трима души пострадаха тежко след самостоятелно катастрофирал автомобил, продължават да поставят на дневен ред въпросите за спазването на правилата за движение и отговорността на пътя.

Всяко от тези произшествия е последвано от досъдебно производство под надзора на районните прокуратури, целящо установяване на конкретните обстоятелства и превенция на последващи фатални случаи.