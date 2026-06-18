Четирима маскирани пребиха мъж, задържани са тийнейджъри

72-годишен мъж стана жертва на брутален побой в Стара Загора. Четирима маскирани са нанесли удари на възрастния човек, като двама от нападателите все още се издирват.

Инцидентът е докладван на спешния телефон 112 в сряда около 14:30 ч. Полицейски екип незабавно е пристигнал на място и е открил пострадалия мъж. Той е откаран в Центъра за спешна медицинска помощ за преглед. Данни, потвърдени от Областна дирекция на МВР в Стара Загора, сочат, че са предприети оперативно-издирвателни мероприятия.

Установени са двама младежи, на 17 и 14 години, които са съпричастни към нападението. Те са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Другите двама извършители остават издирвани от полицията.