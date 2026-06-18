Задържаха петима за трафик на хора, побой над полицаи, сводничество и блудство

С офийският районен съд остави в ареста петима мъже, обвинени по различни престъпления, свързани с трафик на хора, сводничество, сексуални посегателства и причиняване на телесни повреди на полицейски служители. Решението е взето по искане на Софийската районна прокуратура.

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Според разследващите един от обвиняемите – Е.А., е вербувал жена с цел тя да предоставя сексуални услуги срещу заплащане. По данни на прокуратурата той я е убеждавал да участва в сексуални контакти с различни мъже, като й обещавал финансови облаги.

Друг обвиняем – М.К., е разследван за това, че заедно със свой съучастник системно е предоставял жилище в столичния квартал „Студентски град“, където различни лица са извършвали сексуални услуги срещу заплащане. Според обвинението дейността е осъществявана с цел печалба и е обхващала няколко жени.

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По делото е привлечен към наказателна отговорност и М.П., за когото се твърди, че е превозвал жена до различни адреси в София, където тя е била използвана за предоставяне на сексуални услуги. Освен това той е обвинен и в нападение над двама полицейски служители по време на изпълнение на служебните им задължения, като им е причинил леки телесни повреди.

Сред задържаните е и Б.Т., който е обвинен в извършване на действия от сексуален характер спрямо две лица чрез употреба на сила и заплахи.

Петият обвиняем – О.А., е разследван за набиране, транспортиране и приемане на хора с цел сексуална експлоатация. По отношение на него прокуратурата също поиска постоянен арест, но съдът му наложи парична гаранция в размер на 10 000 евро.

От Софийската районна прокуратура съобщиха, че ще обжалват решението пред Софийския градски съд, като настояват и за най-тежката мярка за неотклонение спрямо О.А.

Какво предвижда законът?

Трафикът на хора е сред най-тежките престъпления в българското законодателство и се наказва със затвор, особено когато е извършен с цел сексуална експлоатация или финансова облага. Сериозни санкции са предвидени и за организиране на проституция, предоставяне на помещения за такава дейност и сексуални посегателства, извършени чрез насилие или заплахи.

Разследването по случая продължава под ръководството на Софийската районна прокуратура.