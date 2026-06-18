Ванс: Тръмп често остава неразбран, а извънземните може би съществуват

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че коментарите на президента Доналд Тръмп често са извадени от контекста, говорейки за предишни коментари относно имиграцията в подкаста „Дневникът на един изпълнителен директор “ с предприемача Стивън Бартлет.

Ванс, който в момента е на обиколка из медиите за новите си мемоари „Причастие: Да се ​​върна към вярата“, също така каза на водещия, че вярва, че извънземните могат да съществуват, като част от по-широка дискусия за живота и пътя му в политиката, публикувана в четвъртък, информира Newsweek.

Обсъждайки предишните забележки на Тръмп относно имиграцията, Ванс каза на Бартлет: „Едно нещо, което бих казал, почти всичко, което някога съм чувал президента да казва, което след това се пречупва през обектива на социалните медии или не-социалните медии, е много често това, в което е обвинен, че е казал, че не го е казал, или го е казал по съвсем различен начин, или има много по-широк контекст“.