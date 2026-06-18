Исторически момент: Българската хиперкола Alieno стъпи на пистата за първи тестове

Б ългарският разработчик на електрически хиперколи Alieno проведе първите пистови тестове на прототип на модела Sentiero. Изпитанията се състояха на 6 юни 2026 г. на новооткритата писта край Самоков. Опитите съвпаднаха със събитието Performance Driver Forum, организирано от Mirafiori Team.

Това е първото излизане на хиперкола на Alieno на писта и представлява важен момент за компанията както от инженерна, така и от символична гледна точка. Зад волана на прототипа беше основателят, главен изпълнителен директор и технически директор на Alieno Ахмед Мерчев. За него това също е било първо запознаване с трасето, поради което обиколките са имали опознавателен и развоен характер, а не са били насочени към постигане на време.

First look at the Alieno Sentiero prototype, from a Bulgarian outfit who have previewed no less than 18 different electric hypercars.



They promise 5,221hp and a top speed of over 360mph...



📸 Alieno Hypercars pic.twitter.com/jkXNItPjEO — Obscure Supercars (@ObscureSupercar) March 8, 2025

В рамките на тестовия ден са проведени две сесии, едната около обяд, а другата в късния следобед. Всяка от тях е включвала по две опознавателни обиколки. Основната цел е била да се провери поведението на първия реален прототип на Sentiero при висока скорост и в реални пистови условия. Екипът е събирал инженерни данни за работата на задвижването, спирачната система, стабилността, аеродинамичното поведение и реакциите на автомобила при различни режими на натоварване.

За този първи тест Sentiero е била използвана в ограничена конфигурация с един заден електромотор. Максималната скорост е била софтуерно ограничена до 200 км/ч. Въпреки това автомобилът е бил подложен на различни натоварвания, включително ускорение, спиране, преминаване през завои и движение с висока скорост на правите участъци.

"Благодаря на Явор Алексов от Mirafiori Team и на целия екип на Performance Driver Forum за гласуваното доверие и оказаната подкрепа. Благодаря и на целия ни Alieno екип, и по-специално на Фикрет Имамов, Джамал Мехмедов, Биемил Чобанов, Юсуф Мерчев и Петър Митев, за нечовешките усилия да стигнем дотук", коментира Ахмед Мерчев.